Maurice Steijn per direct weg bij Ajax

Maurice Steijn vertrekt als trainer van Ajax, zo bevestigt de club. De oefenmeester was pas sinds dit seizoen werkzaam in de Johan Cruijff ArenA, maar kon de ploeg niet naar zijn hand zetten. Hedwiges Maduro neemt voorlopig de honneurs waar.

Het nieuws werd eerst gebracht door enkele media en daarna bevestigd door Ajax. Het besluit is volgens de club in overleg genomen. NU.nl heeft het desondanks over een ontslag voor Steijn. De 4-3 nederlaag tegen FC Utrecht van zondag is de druppel gebleken. Assistent Maduro neemt voorlopig de honneurs waar. Hij krijgt te maken met een pittige vuurdoop tegen Brighton & Hove Albion (donderdag) en daarna PSV (zondag).

Steijn begon nog hoopgevend, met een 4-1 overwinning op Heracles Almelo, maar wist sindsdien geen wedstrijd meer te winnen in de Eredivisie. Daardoor staat Ajax momenteel zeventiende, de laagste klassering uit de clubgeschiedenis. Daarbij moet wel worden aangetekend dat het uitduel met RKC Waalwijk werd stopgezet bij een 2-3 voorsprong en dat een wedstrijd tegen FC Volendam werd verzet. Ook de twee remises in de Europa League boden weinig soelaas.

Steijn moest bij Ajax werken met de nodige aankopen van wie hij niet meteen overtuigd was. De inmiddels vertrokken directeur voetbalzaken Sven Mislintat zadelde hem op met andere spelers dan de namen om wie Steijn had gevraagd. Aan de trainer was vervolgens de taak om het elftal tot een geheel te smeden en goede resultaten te boeken, maar dat lukte niet.

Na de nederlaag tegen Utrecht sprak Steijn nog de verwachting uit volgend weekend nog trainer van Ajax te zullen zijn. "Ja, dat idee heb ik wel, want ik voel in ieder geval vanuit de club de steun. Maar dat weet je nooit", zei de trainer, die ook vertrouwen voelde in gesprekken die hij voerde met Louis van Gaal.