Bosz stelde PSV gerust over Ajax: 'Hij gaf al snel aan dat dit niet het geval was'

Peter Bosz heeft de clubleiding van PSV afgelopen zomer 'al snel' gerustgesteld over de mogelijkheid dat hij terug zou gaan keren bij Ajax, onthult algemeen directeur Marcel Brands. De trainer uit Apeldoorn tekende uiteindelijk een contract in Eindhoven en kroonde zich afgelopen weekend, voor het eerst in zijn carrière, tot landskampioen.

PSV heeft eind vorig seizoen bliksemsnel geschakeld toen Ruud van Nistelrooij vlak voor de laatste speelronde aankondigde per direct te vertrekken, legt Brands uit in een interview met Voetbal International. "Woensdagochtend was dit duidelijk, donderdag hebben we de gehele dag als directie bij elkaar gezeten. Peter was de eerste en enige kandidaat voor ons. Die heb ik daarna gebeld, we kennen elkaar goed. Ik heb hem gevraagd of hij geïnteresseerd was in een gesprek. Met Earnie (Stewart, red.) ben ik zaterdag naar hem toe gereden. We hebben er drie, vier uur gezeten, Peter uitgelegd hoe wij de dingen zien en hij was eigenlijk direct heel enthousiast", zegt Brands.

Dat de Eindhovenaren uitkwamen bij de ervaren trainer, die in het verleden onder meer bij Heracles Almelo, Vitesse, Ajax, Borussia Dortmund en Olympique Lyonnais werkte, was het gevolg van een bewuste keuze, zo legt Brands uit: "Wij hadden wel zoiets dat na een beginnende trainer een ervaren coach hierin wel een voordeel zou zijn." De club vreesde wel concurrentie te gaan krijgen van Bosz' vroegere werkgever uit Amsterdam, waar na het vertrek van interim-trainer John Heitinga óók een nieuwe hoofdtrainer werd gezocht. "Wij hebben daarna ook snel aan Peter gevraagd: Gaan wij wat betreft jouw eigen opties concurreren met Ajax? Hij gaf al snel aan dat dit niet het geval was", zegt Brands.

Onder Bosz maakte PSV al vroeg in het seizoen indruk, door na het binnenhalen van de Johan Cruijff Schaal ook de eerste zeventien (!) Eredivisiewedstrijden in winst om te zetten. Toch wil Brands niet beamen dat het PSV 'goed uitkwam' dat Van Nistelrooij vorig seizoen zelf de handdoek wierp: "Nee, zo kun je dat niet zeggen. Achteraf is het makkelijk praten, maar wie weet waren we ook wel kampioen geworden met Ruud." Dat het onder Bosz zó snel zou gaan lopen, had de algemeen directeur zelf niet durven dromen: "Het klopt dat Peter meer ervaren is in waar we naartoe wilden en hoe we dat wilden doen. Maar als je mij gezegd had dat hij de speelwijze er binnen zes weken in zou krijgen, had ik gezegd: Nou, dat gaat wel even wat langer duren. Het is sneller gegaan dan we hadden gedacht."

