‘Die trip van PSV naar Ibiza is knettergek en zorgt voor competitievervalsing’

Mike Verweij vindt het belachelijk dat PSV deze week naar Ibiza vertrekt om feest te vieren, nog vóór de laatste wedstrijd van het seizoen tegen RKC Waalwijk. De journalist snapt niet waarom dat niet nog even iets langer kan wachten.

Tijdens Kick-Off wordt de wedstrijd van PSV tegen Fortuna Sittard (1-1) besproken, waarin de Eindhovenaren geen goede indruk maakten. Peter Bosz was na afloop niet tevreden, maar Jeroen Kapteijns stelt dat dit vooraf wel verwacht kon worden. “Hij voert wissels door, ze organiseren een vakantietripje naar Ibiza. Als hij het nou allemaal zo belangrijk vindt, dan helpt dat natuurlijk niet. Ik denk ook niet dat het bij die gasten leeft zoals het bij hem leeft.”

Verweij heeft nog wat sterkere uitspraken over de beslissing van PSV om deze week een vakantie te plannen. “Ik moet wel zeggen, dat tripje naar Ibiza, en we zullen wel weer heel Eindhoven over ons heen krijgen. Maar dat dat in een seizoen gebeurt, vind ik echt knettergek. Het gebeurt vaker en ze zullen hem vast wel winnen tegen RKC: PSV heeft heel veel kwaliteiten. Ik mag ook hopen dat Peter Bosz zijn spelers gigantisch weet de motiveren voor die wedstrijd. Maar anders is het gewoon competitievervalsing.”

De journalist doelt dan op de strijd om degradatie. Eén van RKC en Excelsior gaat na de laatste speelronde op plaats zestien van de ranglijst eindigen, waardoor dat team veroordeeld is tot het spelen van de play-offs om promotie/degradatie. Op basis van het doelsaldo heeft RKC momenteel een voorsprong van drie goals. RKC speelt dus uit bij PSV, terwijl Excelsior naar stadgenoot Feyenoord toe moet. “Ik vind echt dat je dit niet kunt maken naar Excelsior toe”, vervolgt Verweij. “Je weet, tijdens een vakantie in Ibiza wordt er gedronken en gefeest. Dat zagen we ook al tijdens de huldiging. Dit moet je gewoon niet doen.”

Feyenoord boekte als kampioen vorig jaar eveneens een trip naar Ibiza vóór de laatste competitiewedstrijd, maar dat begreep Verweij wel beter. “Feyenoord heeft toen wel gezegd dat ze het lieten afhangen van andere resultaten. En als het echt heel belangrijk zou zijn voor de competitie, zouden ze het niet doen. Toen bleek dat die (laatste, red.) wedstrijd helemaal nergens meer om ging, zijn ze volgens mij alsnog gegaan. Dat vind ik wel een wezenlijk verschil.”

