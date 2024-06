Drie Ajacieden en een speler van Feyenoord maken kans op Golden Boy-award

Jorrel Hato, , Carlos Forbs (allen Ajax) en (Feyenoord) maken kans op de Golden Boy-award. Dat is een prijs voor het grootste talent op de Europese velden onder de 21 jaar.

Dertig journalisten selecteren uiteindelijk de winnaar, terwijl de prijs wordt uitgereikt door het Italiaanse Tuttisport. Ajacieden Hato, Hlynsson en Forbs maakten in de Eredivisie een dramatisch seizoen door, terwijl laatstgenoemde zelfs in de tweede seizoenshelft naar Jong Ajax verwezen werd. Minteh kon in Rotterdam niet altijd op een basisplaats rekenen. Andere Nederlanders op de lijst zijn Ruben van Bommel (AZ) en Ezechiel Banzuzi (OH Leuven). De laatste Eredivisie-kanshebber is Oliver Braude (sc Heerenveen).

De lijst bestaat uit zo'n honderd kandidaten. De grootste kanshebbers lijken Lamine Yamal (FC Barcelona), João Neves (Benfica), Warren Zaïre-Emery (PSG) en Alejandro Garnacho en Kobbie Mainoo (beiden Manchester United).

De laatste Nederlandse winnaar van de prijs was Matthijs de Ligt in 2018. Vijftien jaar eerder was het Rafael van der Vaart die deze prijs mocht komen ophalen.

