Aanvoerder van tegenstander Nederlands elftal afwezig in oefenwedstrijden wegens zeer opvallende reden

speelt op zaterdagavond niet mee in de generale repetitie tegen Zwitserland voorafgaand aan het Europees kampioenschap voetbal. De Oostenrijker is door het uitvallen van David Alaba aangewezen als aanvoerder van de formatie, maar in de oefenduels doet Sabitzer nog niet mee. De voetballer van Borussia Dortmund is nog altijd bezig met het verwerken van de Champions League-finale. Oostenrijk speelt op het EK tegen Nederland op dinsdag 25 juni om 18.00 te Berlijn.

Borussia Dortmund verloor de Champions League-finale van Real Madrid. “Wij zijn professionele atleten, maar ook mensen”, opende Sabitzer tijdens een persconferentie. “Je kunt je gevoelens niet verbergen of onderdrukken. Iedereen die mij na de wedstrijd heeft gezien, weet wat het met mij deed. Ik was erg teleurgesteld en heb veel korte nachten gehad. De beelden kwamen steeds terug en daarom heeft het voor mij geen zin om daar (in Zwitserland, red.) te zijn”, ging de spelmaker verder.

Artikel gaat verder onder video

Toch kan Ronald Koeman alvast een plannetje maken om in Berlijn de Oostenrijkers (inclusief Sabitzer op het middenveld) op het veld kapot te spelen. De dertigjarige Oostenrijker is er gewoon bij op het EK 2024 in Duitsland. “Ik ben bezig om het allemaal te verwerken. Op het EK hoef je je over mij geen zorgen te maken”, besluit de Oostenrijkse aanvoerder. Sabitzer zal tijdens het EK aanvoerder zijn, want Alaba is geblesseerd uitgevallen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Eén Oranje-speler weet nu al dat hij op de bank zit op het EK: ‘Klote’

Een speler van Oranje heeft van Ronald Koeman gehoord dat hij op de bank gaat zitten tijdens het EK.