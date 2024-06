‘Feyenoord dient openingsbod in voor Argentijnse spits, in hoofdlijnen akkoord met speler’

Feyenoord heeft een openingsbod gedaan bij Philadelphia Union op , zo meldt 1908.nl. De Rotterdammers spraken onlangs al met de Argentijnse spits en hielden daar een goed gevoel aan over.

Volgens het medium zijn Feyenoord en Carranza in hoofdlijnen al akkoord over een meerjarig contract in De Kuip. De 24-jarige spits heeft nog een contract tot het einde van het kalenderjaar, waardoor de Rotterdammers verwachten hem voor een zacht prijsje over te kunnen nemen, inclusief doorverkooppercentage. Ook een transfervrije overstap behoort nog tot de mogelijkheden. De clubleiding hoopt de rechtspoot al vroeg in de zomer te presenteren.

Met de komst van Carranza zou Feyenoord met Santiago Giménez en Ayase Ueda drie centrumspitsen in de selectie hebben. Die wens leeft al langer in Rotterdam, weet 1908.nl. Als één van de huidige spitsen deze zomer vertrekt uit De Kuip, wil de clubleiding er nog een jonge derde spits voor terughalen.

Carranza maakt momenteel indruk bij Philadelphia Union. In alle competities kwam hij tot dusver tot vijftien wedstrijden, waarin hij tien doelpunten wist te maken. In totaal speelde hij al 95 duels voor de ploeg uit Pennsyvania. Hierin scoorde hij 43 keer en gaf hij 20 assists. In het verleden kwam hij ook uit voor Inter Miami en het Argentijnse Banfield.

