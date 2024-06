Openhartige Maurice Steijn verklapt wanneer hij weer aan het werk wil als trainer

Maurice Steijn heeft na zijn ontslag bij Ajax bewust een stapje teruggedaan en ervoor gekozen veel tijd door te brengen in het buitenland en met zijn gezin. Inmiddels staat de clubloze oefenmeester te popelen om weer ergens aan de slag te gaan. Als het aan Steijn ligt staat hij komend seizoen al ergens als trainer voor de groep.

„Sinds mijn vertrek bij Ajax heb ik afstand genomen van het voetbal in Nederland”, aldus Steijn in gesprek met De Telegraaf. “Ik ben bewust weinig in de pers verschenen. Ik denk dat het goed was om de boel even de boel te laten. Ajax is zo groot, óveral word je ermee geconfronteerd. Ik heb veel in het buitenland gezeten: Marrakesh met mijn gezin, Curaçao waar mijn dochter stage loopt, Ibiza, New York met Sem.”

Inmiddels begint het weer te kriebelen en wil Steijn maar al te graag weer bij een club aan de slag. “Het liefst zou ik half juni ergens beginnen, zodat ik bij een nieuwe club de hele voorbereiding kan meedraaien”, is de voormalig trainer van onder meer Sparta en Ajax eerlijk. “Maar ik voel ook wel de rust om te wachten tot ik de juiste keuze kan maken. Ik ga niet zomaar ergens instappen als het goede gevoel ontbreekt.”

Steijn weet dat zijn leven qua bekendheid is veranderd sinds zijn aanstelling bij Ajax. “Dat wist ik van tevoren. Overal waar ik binnenkom, gaan hoofden omhoog, wordt er gewezen, willen mensen met me op de foto. Geen probleem, ik zal nooit nee zeggen. Dat iedereen een mening over me heeft, boeit me niet”, is hij eerlijk. “Hoe hoger je komt, hoe meer meningen. Mijn waarheid is die van de kleine kring mensen om me heen. Van hen die dicht bij me staan.”

Het hoofdstuk Ajax is voor de oefenmeester afgesloten en hij wil er dan ook niet veel woorden meer aan vuil maken. “Als ik dat doe, is het morgen weer overal terug te lezen. Ik gun iedereen bij de club het beste en hoop dat ze de weg naar boven inzetten. Met mij is het geen goed huwelijk geweest, dat kan gebeuren, no hard feelings.”

Hij beseft dat het nooit leuk is om te vertrekken bij een club. “Je begint vol ambities, als het niet lukt doet dat pijn. Maar als ik eerlijk ben: toen ik weg moest als trainer bij ADO raakte me dat véél meer. Dat was mijn eerste job, het is nog altijd mijn club. Ik heb er gespeeld, mijn zoon Sem speelde er in de jeugd. Dat deed écht pijn.”

Bij Ajax was het vooral teleurstelling wat Steijn voelde, maar hij heeft ook wel eens lopen malen. "Natuurlijk denk ik wel eens: stel dat het wél was gelukt? Stel dat ik met Ajax kampioen was geworden? Dan ziet de wereld er heel anders uit. We weten tenslotte allemaal waar succesvolle Ajax-trainers eindigen.”

