Jan Joost van Gangelen en Hans Kraay junior schrikken zich rot door uiterlijk Frenkie de Jong

Jan Joost van Gangelen en Hans Kraay junior zijn geschrokken van een interview dat deze week gaf aan Pascal Kamperman van ESPN. De presentator en analist van de sportzender merkten maar weinig optimisme bij De Jong over het herstel van zijn enkelblessure.

Waar bondscoach Ronald Koeman steeds aangeeft te verwachten dat De Jong minuten kan maken in de eerste EK-groepswedstrijd, is De Jong behoudender. “Ik schrok een beetje van de interviews die hij gaf, omdat ik echt het idee had: hij is allang blij als hij in september weet kan spelen. Dat zei mijn gevoel een beetje”, zegt Van Gangelen donderdagavond, kort voor de oefenwedstrijd tussen Nederland en Canada.

Ook Kraay junior keek met verbazing naar het interview. “Het is geen jongen die de hele dag met een handdoekje bij het zwembad ligt, maar hij was helemaal wit bij dat interview met Pascal. Het straalde niet uit: jongens, maak je geen zorgen, de eerste wedstrijd mis ik waarschijnlijk, daarna gaan we gas geven.”

Kamperman reageert zelf ook. “Dat mensen wit worden als ze mij zien, dat gebeurt wel vaker, dus dat zou ik niet als maatstaf willen nemen”, grapt de journalist. “Maar nee, hij wilde in tegenstelling tot Koeman niet zeggen dat hij minuten kan maken in de eerste groepswedstrijd. Bovendien is hij erg bang om opnieuw last te krijgen als hij te vroeg weer voetbalt, of een chronische blessure oploopt. Dat wil hij koste wat kost voorkomen.”

“Hij was nog helemaal niet bezig met de eerste groepswedstrijd. Zijn stip op de horizon ligt volgens mij een stuk verder. Koeman gaat ervan uit dat De Jong gedurende het toernooi een bijdrage kan leveren. Maar dan denk ik: hij heeft geen enkele minuut in de benen, wat voor bijdrage kan het dan überhaupt zijn?”, vraagt Kamperman zich af.

De Jong ontbrak op de training van woensdag. Hij miste door zijn enkelblessure (grotendeels) de trainingen van Oranje sinds hij zich vorige week in Zeist meldde. De Jong is er maandag in de oefenwedstrijd tegen IJsland waarschijnlijk ook nog niet bij.

