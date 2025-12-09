Isa Kagenaar is uit de selectie van het mannenteam van SCO gezet. Iets wat de voormalig profvoetbalster van Excelsior en Feyenoord totaal niet zag aankomen. Ze voelde zich als 'one of the guys', maar een deel van het team dacht daar anders over.

Vorige maand haalde Kagenaar het nieuws doordat ze een van de weinige vrouwen in Nederland was die het eerste team van de mannen haalde. Inmiddels is ze dus uit de selectie gezet. "Een speler had eerlijk tegen mij gezegd dat hij het lastig vond om met mij in één ploeg te spelen. Vanwege zijn cultuur", vertelt de 24-jarige Kagenaar in gesprek met BN DeStem. "Hij dacht: ik stap uit de selectie. Maar daarna is het balletje gaan rollen. Vorige dinsdag ontbrak ik op de training en daar hebben heel veel jongens, ongeveer de helft van de ploeg, aangegeven dat ze liever niet met mij in het team voetballen”, schetst Kagenaar het beeld, nu ze het plaatje een weekje later compleet heeft.

"Ze willen mij niet in het team. Niet omdat ik niet kan voetballen of niet omdat ze mij niet aardig vinden. Maar omdat ik een vrouw ben. Ze hebben gezegd dat ze zichzelf meer als een vriendenteam zien en daar hoort geen vrouw bij. Ze voelen zich geremd als ze bijvoorbeeld kleedkamergrappen willen maken over vrouwen", gaat Kagenaar, voor wie het als een totale verrassing kwam, verder. Op de donderdagtraining merkte ze verandering bij haar ploeggenoten. "Ik stap het veld op en dacht: wat is dit? Tijdens het partijspel werd ik niet aangespeeld, ik kreeg voor mijn gevoel veel meer schoppen dan normaal. Ik voelde me ineens niet meer welkom.”

Kagenaar ging om tafel met het bestuur

Wat volgde was een gesprek met het bestuur. Hoewel het een goed gesprek was, was de boodschap duidelijk: Kagenaar moest uit de selectie. "Dat is voor mij besloten. Ik vond dat het bestuur een statement had moeten maken, maar ik begrijp dat dit de veilige keuze is voor ze", stelt de oud-prof, bij wie de woede inmiddels al wat is gezakt. Toch blijft haar standpunt duidelijk. "Dit is seksisme. Dit is puur omdat ik een ander geslacht heb. Dit is niet alleen een voetbalprobleem, maar een maatschappelijk issue.”

"Als je al niet met een vrouw op een voetbalveld kan staan, hoe moet dat dan zijn als ze op je werk een leidinggevende is? De voetbalwereld is er blijkbaar niet klaar voor, maar de maatschappij ook niet. Er blijft een verschil tussen man en vrouw of welke gender je ook bent”, aldus Kagenaar, die nog contact heeft gehad met een paar spelers uit het team. "Ik hoef die gasten ook niet meer te zien. In mijn gezicht deden ze aardig, achter mijn rug om willen ze niet met mij voetballen. Ik dacht dat mannen ballen hadden...”, besluit ze venijnig.