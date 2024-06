Letse profvoetballer doodgestoken bij ruzie in centrum van Vlaardingen

Bij de steekpartij in het centrum van Vlaardingen afgelopen zaterdag is de 24-jarige Letse profvoetballer Žanuels Skopenko om het leven gekomen, dit bevestigt de voetbalbond van de Baltische staat vrijdag. De man is donderdagmiddag aan zijn verwondingen overleden.

Volgens De Telegraaf vertrok Skopenko naar Nederland in de hoop op een beter leven, maar is hij desondanks ‘aan lager wal geraakt’. Om nog onbekende redenen kreeg de Let ruzie met iemand, nadat hij met iemand samen alcohol genuttigd had. Omstreeks twee uur in de middag werd hij neergestoken. Hulpdiensten hebben geprobeerd om Skopenko nog te redden, maar de Let is zes dagen later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden.

De politie wist in eerste instantie snel een verdachte aan te houden, maar die werd snel daarna weer vrijgelaten. Later is ook een tweede verdachte gearresteerd. Dit betrof een 33-jarige landgenoot met wie de voetballer dus wat had gedronken.

Skopenko speelde in zijn carrière voor Rezekne FA, Jēkabpils SC, TFK Rezekne en Valmiera. Daarnaast kwam hij uit voor het nationale zaalvoetbalteam onder 19 jaar. Lange tijd werd de Let gezien als een groot talent, maar zijn carrière heeft de afgelopen tijd minder aandacht gekregen.

Izsakām līdzjutību Žanuela Skopenko tuviniekiem, viņu pāragri zaudējot 🕊 Žans mums vienmēr paliks atmiņā ar savu neatlaidību, degsmi un dzīvesprieku 😔 💔



Valmiera FC pic.twitter.com/8mziPlKZr7 — Valmiera FC (@valmierafc) June 6, 2024

