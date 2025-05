Strontchagrijnige Mark van Bommel maakt gehakt van Dennis Higler

Mark van Bommel is in de rust van Internazionale – Barcelona kritisch op Dennis Higler. De analist en trainer in ruste vindt dat de Nederlandse scheidsrechter, VAR van dienst in Milaan, niet had moeten ingrijpen voorafgaand aan de strafschop die Inter in de eerste helft kreeg.

Higler kwam op slag van rust op de lijn bij scheidsrechter Szymon Marciniak, hetgeen resulteerde in een strafschop voor Inter. Een tackle van Pau Cubarsí op Lautaro Martínez leek op slag van rust perfect getimed op de bal. Marciniak liet doorspelen, maar Martínez bleef met pijn achter op de grond.

Terwijl het spel zich voortzette werd Marciniak door Higler ingefluisterd dat Cubarsí eerst de voet van Martínez raakte. De Poolse leidsman snelde naar het VAR-scherm en constateerde meteen een overtreding van Cubarsí. Marciniak kende een strafschop die, die vervolgens werd benut door Hakan Calhanoglu.

“Was het een terechte penalty?”, vraagt Hélène Hendriks in de rust bij Ziggo Sport aan Van Bommel. De oud-voetballer van onder meer Barcelona heeft duidelijk moeite met de gegeven penalty en reageert ontzettend chagrijnig: “Nee… Weet je, als Higler hem naar het scherm roept, dan moet hij hem ook naar het scherm roepen toen die speler van Inter een handsbal maakte op een meter of drie van het doel. Ja, hij raakt de voet eerst, maar het irriteert mij gewoon…”, bromt Van Bommel, die refereert aan een moment halverwege de eerste helft, toen Alessandro Bastoni de bal van dichtbij op de arm kreeg na een inzet van Dani Olmo en geen strafschop voor Barcelona volgde.

