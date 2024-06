Feyenoord wil snel duidelijkheid en komt met harde deadline voor Sparta Praag

Feyenoord wil snel spijkers met koppen slaan wat betreft trainer Brian Priske en heeft daarom een harde eis neergelegd bij zijn huidige club. Als Sparta Praag de Deense oefenmeester niet binnen 24 uur laat gaan, dan start Feyenoord de onderhandelingen met andere trainerskandidaten, weet het Deense Tipsbladet te melden.

Feyenoord had Priske allang willen aanstellen, maar komen vooralsnog niet tot een akkoord met zijn club Sparta Praag. Overigens wist 1908.nl te melden dat de bekerwinnaar zich vrijdag officieel gemeld heeft bij de Tsjechische club. Priske heeft een afkoopsom in zijn contract staan, maar volgens Voetbal International lijkt de club dat zich nu niet meer te kunnen herinneren. Sparta Praag vraagt een hogere transfersom dan contractueel afgesproken is.

Feyenoord-directeur Dennis te Kloese onderhandelt al enkele weken met Sparta Praag en is het nu zat, mede omdat de club over drie weken al begint met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. "Voor de nieuwe trainer liggen er genoeg uitdagingen te wachten. Feyenoord wil beginnen met het vormgeven van de selectie. Daarvoor geldt dat de opvolger van Arne Slot moet meebeslissen over het aan- en verkoopbeleid", schrijft VI.

Priske is de topkandidaat voor Feyenoord, maar mocht de Tsjechische club moeilijk blijven doen over de afkoopsom dan schakelen de Rotterdammers dus door. De nummer twee op de shortlist is de Engelsman Graham Potter, die ook op de lijst stond bij Ajax. De Amsterdammers kwamen er echter niet uit met Potter en schakelden door naar Francesco Farioli.

