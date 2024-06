'Feyenoord bereikt persoonlijk akkoord met Priske, dit bedrag is Sparta Praag aangeboden'

Feyenoord heeft afgelopen donderdag een volledig persoonlijk akkoord bereikt met Brian Priske, de Deense trainer die in beeld is om Arne Slot op te volgen in De Kuip. De Rotterdammers hebben zich 'direct' daarna gemeld bij Priskes werkgever, het Tsjechische Sparta Praag, dat inmiddels een openingsbod heeft ontvangen, waarvan 1908.nl de hoogte onthult.

"De Rotterdammers hopen dat een kleine anderhalf miljoen euro voldoende moet zijn om Priske naar Rotterdam te transfereren", schrijft de doorgaans goed ingevoerde supporterssite vrijdagmiddag. De trainer wil zelf 'dolgraag' de overstap maken, weet het medium, maar is afhankelijk van de opstelling van de Tsjechische topclub, waar hij nog vastligt tot medio 2026. Feyenoord-directeur Dennis te Kloese voert de onderhandelingen met Tomás Roscicky, oud-speler van onder meer Borussia Dortmund en Arsenal en tegenwoordig door het leven gaand als technisch directeur bij Sparta Praag.

Artikel gaat verder onder video

Staf

Behalve Slot, die vanaf komende zomer de scepter zal zwaaien bij Liverpool, raakte Feyenoord ook diens assistent Sipke Hulshoff en fysiektrainer Ruben Peeters kwijt aan de Engelse topclub. Priske zou zelf een onbekend aantal stafleden willen meenemen, maar lijkt zijn landgenoten Lars Friss en Lukas Babalola niet weg te gaan halen bij zijn huidige club. "Er leven ideeën om stafleden van buiten Sparta Praag mee te nemen naar Rotterdam, aangezien Sparta Praag twee weken voor de seizoensvoorbereiding begint er niet om staat te springen om meerdere stafleden te verliezen", leest het.

Potter

Mochten Feyenoord en Sparta Praag niet tot een akkoord komen, dan schakelen de Rotterdammers naar verwachting door naar Graham Potter. De Engelsman, die eerder in onderhandeling was met Ajax maar daar persoonlijk de stekker uittrok, geldt als enige 'plan-B' in Rotterdam-Zuid, zo werd eerder deze week gemeld door datzelfde 1908. Vandaag (vrijdag) kwam in Engeland naar buiten dat Potter inmiddels ook een streep heeft gezet door een terugkeer bij Brighton & Hove Albion, dat op zoek is naar een opvolger voor zijn eigen vervanger, Roberto De Zerbi, die deze zomer vertrekt.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Wie is Brian Priske, de mogelijke nieuwe trainer van Feyenoord met een opvallende Nederlandse link?

Een eerste introductie met Brian Priske, de mogelijke nieuwe trainer van Feyenoord.