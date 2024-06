Aan Feyenoord gelinkte Graham Potter sluit na Ajax nóg een club uit: 'Niet het juiste moment'

Graham Potter sluit uit dat hij deze zomer terugkeert als manager van Brighton & Hove Albion, meldt het Britse SkySports News. De 49-jarige trainer trok enkele weken geleden de stekker uit vergaande onderhandelingen met Ajax en geldt bij aartsrivaal Feyenoord momenteel als 'plan-B', mocht eerste keus Brian Priske niet haalbaar blijken te zijn.

Potter zit werkloos thuis sinds hij in april 2023 door Chelsea op straat werd gezet. De Londenaren hadden amper zeven maanden eerder nog een bedrag van liefst 24 miljoen euro overgenomen van Brighton, waar hij grote indruk maakte. De werkgever van Bart Verbruggen, Jan-Paul van Hecke en Joël Veltman stelde als opvolger van Potter de Italiaan Roberto De Zerbi aan. Die zette de indrukwekkende prestaties van zijn voorganger voort door de club dit jaar voor het eerst in de clubhistorie naar Europees voetbal te leiden, maar besloot aan het einde van het huidige seizoen te gaan vertrekken.

Artikel gaat verder onder video

Hoewel Potter in beeld was om het stokje weer over te nemen van De Zerbi, ziet de oud-trainer daar dus vanaf. "Bronnen rond Potter vertellen ons dat hij niet terug zal keren", wordt vrijdagochtend gemeld door Sky. "Hij heeft het daar uitstekend gedaan, ons wordt verteld dat hij ervan heeft genoten om bij Brighton te werken en het gevoel heeft dat het voor iedere trainer een grote kans is om daar nu in te stappen. Maar: dit is voor hemzelf niet het juiste moment", klinkt het. Daarbij zou de reactie van de supporters, die hem zijn vertrek naar Chelsea niet in dank afnamen, een rol hebben gespeeld.

Ajax en Feyenoord

De afgelopen maanden verscheen Potter op de radar van Ajax, dat zelfs dichtbij zijn komst leek. Uiteindelijk trok de Engelsman begin mei zelf de stekker uit de onderhandelingen met de Amsterdammers, die daarop doorschakelden en in de persoon van Francesco Farioli inmiddels een nieuwe hoofdtrainer hebben gevonden. Afgelopen woensdag wist 1908.nl te melden dat Potter eveneens in beeld is bij Feyenoord als opvolger van de naar Liverpool vertrokken Arne Slot. De Rotterdammers schakelen door naar de Engelsman als er geen akkoord wordt bereikt met Sparta Praag over de overname van de Deen Brian Priske, die nog altijd geldt als topkandidaat.

BREAKING: Sources close to Graham Potter have told Sky Sports News that he will not be returning to Brighton as head coach 🚨 pic.twitter.com/FrDwsPTStz — Sky Sports News (@SkySportsNews) June 7, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Wie is Brian Priske, de mogelijke nieuwe trainer van Feyenoord met een opvallende Nederlandse link?

Een eerste introductie met Brian Priske, de mogelijke nieuwe trainer van Feyenoord.