Liverpool – Tottenham Hotspur op tv: waar en hoe laat kijk je de kampioenswedstrijd van Slot?

Arne Slot en Liverpool kunnen zich zondag tot kampioen van Engeland kronen, wanneer Tottenham Hotspur op bezoek komt op Anfield. The Reds hebben aan een puntje voldoende om de landstitel in de wacht te slepen. Hoe laat begint het duel en waar wordt de wedstrijd uitgezonden? FCUpdate zet het voor je op een rij.

Hoe laat begint Liverpool – Tottenham Hotspur?

Het duel tussen Liverpool en Tottenham Hotspur staat op zondagmiddag 27 april op het programma op Anfield. De wedstrijd wordt afgetrapt om 17.30 uur en staat onder leiding van Thomas Bramall. Liverpool heeft aan een gelijkspel voldoende om de landstitel te pakken.

Waar wordt Liverpool – Tottenham Hotspur uitgezonden?

De wedstrijd tussen Liverpool en Tottenham Hotspur is live te streamen bij Viaplay, de rechtenhouder van de Premier League. Het streamingplatform heeft besloten groots uit te pakken voor de aanstaande landstitel van Slot en zijn mannen en het duel ook op Viaplay TV uit te zenden. Dit is het open kanaal van Viaplay dat voor kijkers met een tv-abonnement bij Ziggo, Odido en DELTA beschikbaar is. Bij Ziggo en Odido is Viaplay TV te vinden op kanaal 13 en bij DELTA op kanaal 22. De uitgebreide voorbeschouwing op het duel begint al om 16.30 uur.

Kampioenschap voor Liverpool

Voor Liverpool zal de wedstrijd zondag in het teken staan van het landskampioenschap. Doordat nummer twee Arsenal woensdag in eigen huis met 2-2 gelijkspeelde tegen Crystal Palace, is de ploeg van Arne Slot al officieus kampioen. Dit weekend kunnen The Reds zich ook officieel kronen tot landskampioen, waarmee de Nederlandse trainer in zijn eerste seizoen direct een unieke prestatie levert. Daarvoor moet er een punt worden gepakt tegen het zwalkende Tottenham Hotspur, dat zestiende staat. Bij de Londenaren ligt de focus vooral op de Europa League, waarin enkele dagen later Bodø/Glimt de tegenstander is in de halve finale. De kans is dus aanwezig dat Ange Postecoglou enkele belangrijke krachten rust gaat geven.

