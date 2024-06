'Seizoensevaluatie Manchester United in afrondende fase, knoop over Ten Hag wordt snel doorgehakt’

Het evalueren van het afgelopen seizoen van Manchester United in nog altijd in volle gang. Toch kan er nog wel eens snel duidelijkheid komen over de toekomst van trainer Erik ten Hag. Volgens Sky Sports is de evaluatie in ‘de laatste fase’ en wordt er mogelijk in de loop van volgende week meer bekend over de toekomst van de Nederlander op Old Trafford.

Er is al veel gezegd en geschreven over het al dan niet aanblijven van Ten Hag bij The Red Devils. Daags voor de FA Cup-finale tegen Manchester City, die door Manchester United met 2-1 werd gewonnen, bracht The Guardian naar buiten dat ongeacht het resultaat in deze finale de Nederlander ontslagen zou worden. Ten Hag, die momenteel geniet van zijn vakantie, is vooralsnog echter nog steeds de trainer van Manchester United.

De clubleiding is ondertussen al bijna twee weken bezig met het evalueren van het seizoen en er is nog steeds geen knoop doorgehakt. Eerder deze week had Sky Sports nog de verwachting dat er deze week al uitsluitsel zou komen over of Ten Hag aan kan blijven als trainer, maar de Nederlander zal dus langer moeten wachten op duidelijkheid. Sky Sport meldt echter dat de evaluatie bijna is afgerond, waardoor de club snel zal beslissen.

Mocht Ten Hag aan het roer blijven staan bij Manchester United, dan is dat slecht nieuws voor Jadon Sancho. De buitenspeler heeft te kennen geven alleen terug te willen keren als Mancunian bij een vertrek van de voormalig Ajax-trainer. Als de clubleiding afscheid neemt van Ten Hag, dan krijgt hij volgens Engelse media zo'n 10,5 miljoen euro mee.

