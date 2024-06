‘Ten Hag weet spoedig meer over toekomst bij Manchester United’

Erik ten Hag verwacht deze week meer te horen over zijn toekomst, zo meldt Sky Sports. De Nederlander eindigde met Manchester United op een teleurstellende achtste plaats in de Premier League, waardoor het hoogst onzeker is of hij ook volgend jaar nog voor de groep staat op Old Trafford.

Volgens Sky Sports zal Ten Hag deze week nog duidelijkheid krijgen over zijn aanblijven bij Manchester United. Vorige week is de clubleiding begonnen met de beoordeling van het afgelopen seizoen, waarna zal worden beslist wie volgend seizoen de touwtjes in handen heeft op Old Trafford.

Onder leiding van Ten Hag eindigde Manchester United afgelopen seizoen op een teleurstellende achtste plaats met een negatief doelsaldo van één. Plaats acht is de laagste klassering voor the Red Devils sinds de intrede van de Premier League. Toch bestaat de kans dat Ten Hag zijn baan in Manchester met de laatste officiële wedstrijd van het seizoen heeft gered.

Vorige week stond Manchester United namelijk in de finale van de FA Cup tegenover Manchester City. Dat duel werd door de ploeg van Ten Hag tegen alle verwachtingen in met 1-2 gewonnen. Daardoor won de Nederlander na de League Cup van vorig jaar zijn tweede prijs in evenveel seizoenen in Engeland.

BREAKING: Erik ten Hag hoping to find out this week if he is going to keep his job as Manchester United manager 🔴 pic.twitter.com/VRTrOlDOYH — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) June 3, 2024

