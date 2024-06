‘Aanvaller wil terugkeren bij Manchester United, maar eist vertrek van Ten Hag’

staat voor een terugkeer bij Manchester United op de voorwaarde dat Erik ten Hag vertrekt bij de Engelse recordkampioen, dit weet de Daily Mirror te melden. De Engelse buitenspeler speelde het afgelopen half jaar op huurbasis bij Borussia Dortmund, waarin hij een prima indruk maakte.

Als het aan Borussia Dortmund had gelegen dan was deze periode verlengd, maar de Duitse club hikt tegen de vraagprijs van Manchester United. Naar verluidt vragen The Red Devils een bedrag van maar liefst vijftig miljoen euro voor Sancho, dat voor Borussia Dortmund te gortig is. Bovendien wil de 24-jarige buitenspeler zich revancheren op Old Trafford en heeft hij nog steeds de ambitie om te slagen bij Manchester United.

Artikel gaat verder onder video

Dat is dan ook meteen het probleem voor Sancho: de aanwezigheid van trainer Erik ten Hag. Volgens de Daily Mirror is er het besef dat de 23-voudig international van Engeland geen toekomst heeft onder de Nederlandse oefenmeester. Ten Hag lag aan het begin van het seizoen overhoop met Sancho en besloot de aanvaller uit de selectie te zetten vanwege een post op social media. De aanvaller weigerde deze te verwijderen of zich te verontschuldigen bij de Nederlandse manager.

Sancho zou nog altijd niet bereid om zijn excuses aan te bieden aan Ten Hag en spitsentrainer Benni McCarthy heeft ook verklaard waarom. Ten Hag heeft zich recentelijk ook uitgesproken over de situatie door openlijk te stellen dat hij blij was om te zien dat de vleugelaanvaller goed presteerde, omdat dat zijn waarde hoog zal houden.

Daarmee lijkt vanuit de Nederlandse trainer de deur voor een terugkeer van Sancho bij de Mancunians gesloten te zijn. Ook de aanvaller zelf staat dus volgens de berichtgeving niet positief tegenover een hernieuwde samenwerking met Ten Hag. De oefenmeester is nog altijd in onzekerheid over zijn toekomst bij Manchester United, daar de clubleiding nog moet beslissen over of de Nederlander mag aanblijven.

