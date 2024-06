Spitsentrainer Manchester United onthult waarom Sancho geen excuses aanbiedt aan Ten Hag

heeft nog altijd geen excuses aangeboden aan Erik ten Hag voor hun ruzie. Spitsentrainer van Manchester United Benni McCarthy onthult waarom de buitenspeler dit tot dusver heeft geweigerd.

“Als je van de straat komt, wil niemand excuses aanbieden”, vertelt McCarthy in gesprek met The Daily Mail. “Je geeft toe dat je niet goed traint, dat je lui bent en alles waarvan je bent beschuldigd. Jadon wilde dat niet.” Ten Hag had Sancho in september buiten de selectie gelaten omdat hij niet goed zou trainen, waarna Sancho aangaf dat de teleurstellende resultaten daarmee op hem af werden geschoven.

Artikel gaat verder onder video

McCarthy vertelt dat hij heeft geprobeerd de relatie tussen de twee te herstellen. “De trainer heeft een sterk karakter en zei dat hij alleen excuses wilde hebben, terwijl Jadon van mening was dat hij niets verkeerd had gedaan. Ik sprak met Jadon als coach, als mentor, als friend en als iemand die op de straat is opgegroeid en die regels kent.”

“Maar Jadon weigerde nog steeds”, gaat hij verder. “Hij zei: ‘Ik ga geen sorry zeggen, want dan bied ik mijn excuses aan voor lui zijn, altijd te laat komen en niet mijn best doen. Dat is waar ik dan sorry voor zeg.’ Dat was voor hem de reden om het niet te doen. Dat heb ik ook aan de trainer verteld.” Uiteindelijk kwamen de twee er niet uit, waarna Sancho in de winter werd verhuurd aan Borussia Dortmund.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Erik ten Hag haalt verwoestend uit naar Ajax: 'Schandalig, zó dom'

Erik ten Hag is bijna twee jaar later nog altijd niet te spreken over de manier waarop Ajax is omgegaan met Marc Overmars.