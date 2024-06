Einde oefening voor Oranjecampings: bedrijf erachter vlak voor EK failliet verklaard

Een week voor het Europees kampioenschap in Duitsland is het bedrijf achter de Oranjecampings failliet verklaard, meldt de NOS. Het bedrijf wilde de campings voor Oranjesupporters tijdens voetbaltoernooien nieuw leven inblazen, maar zover gaat het niet komen.

In aanloop naar het EK had de organisatie al te maken met veel onzekerheid, maar ook onverwachte externe factoren. “Zo kreeg het bedrijf van de gemeente Hamburg geen vergunning om de camping op de gewenste locatie te plaatsen”, schrijf de NOS. Oranje speelt tijdens het EK ook in Leipzig en Berlijn, maar ook in die steden zou de organisatie problemen hebben met het verkrijgen van vergunningen.

Ook was er een gebrek aan belasting voor de Oranjecampings. Oranje Camping BV wil echter niet vertellen hoeveel inschrijvingen er precies waren voor het komende EK, maar het zou gaan om enkele duizenden. “Ook dat was minder dan verwacht. Misschien speelt het slechte weer van de laatste tijd mee. Maar dat is gissen."

Mensen die al geboekt hadden krijgen hun geld en reserveringskosten terug, zo belooft de organisatie. De rechtbank Amsterdam heeft inmiddels een curator aangesteld, die zal moeten onderzoeken wat leveranciers terugkrijgen.

