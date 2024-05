Bosz begrijpt felle kritiek op PSV: 'Maar zit ook andere kant aan de zaak'

Peter Bosz heeft vrijdagmiddag gereageerd op de kritiek op het tripje dat hij deze week met zijn staf en de selectie van PSV naar Ibiza maakte. De landskampioen besluit het seizoen zondag met een thuisduel tegen RKC Waalwijk, dat nog strijdt tegen deelname aan de play-offs.

Een midweek feestvieren op het zonovergoten Spaanse eiland is natuurlijk geen optimale voorbereiding op een Eredivisiewedstrijd waarin er nog grote belangen op het spel staan, menen veel voetbalvolgers. Telegraaf-journalist Mike Verweij nam eerder deze week zelfs de term 'competitievervalsing' in de mond. Voormalig PSV-trainer Aad de Mos vond de timing ook op z'n minst onhandig: "Het is ook weer voer geven aan complottheorieën richting Excelsior en RKC", sprak de Hagenaar in de podcast Elfrink & De Mos.

Bosz heeft er het een en ander van meegekregen, blijkt als hij vrijdag de pers te woord staat. "Ik kan me best voorstellen dat er iets van gevonden wordt op andere plekken", wordt de trainer geciteerd door het Eindhovens Dagblad. De zorgen zijn wat Bosz betreft echter onterecht: "Maar wij nemen onze verantwoordelijkheid, daar kun je op rekenen. Er zijn drie ploegen voor wie er nog iets op het spel staat en ook voor ons. Wij willen naar 91 punten, iets wat je niet vaak ziet."

Bovendien kón PSV de bewuste trip simpelweg alleen afgelopen week maken, vervolgt Bosz: "Ik snap best dat mensen iets van onze trip naar Ibiza vonden, maar er zit ook een andere kant aan de zaak. We konden na dit weekend niet meer gaan, omdat spelers al snel naar interlands gaan of naar andere landen. Dit was de enige mogelijkheid om het kampioenschap een paar dagen samen te vieren."

Drie afwezigen

Tegen RKC kan Bosz geen beroep doen op de geblesseerden Sergiño Dest en Isaac Babadi. Ook Noa Lang komt in de laatste competitiewedstrijd van het seizoen definitief niet in actie, vertelde Bosz de aanwezige media. "De aanvaller van PSV richt zich al op het komende seizoen en is dan in de beginfase volgens trainer Bosz weer volledig fit", schrijft clubwatcher Rik Elfrink in bovengenoemde krant.

