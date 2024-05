NEC, Sparta en Eagles tanken vertrouwen voor play-offs om Europees voetbal

NEC, Sparta Rotterdam en Go Ahead Eagles hebben in de laatste speelronde van de Eredivisie vertrouwen getankt met het oog op de play-offs om Europees voetbal. De Nijmegenaren zegevierden bij Almere City, terwijl de Rotterdammers te sterk waren voor sc Heerenveen. De Deventenaren wonnen op hun beurt nipt bij FC Volendam, terwijl Heracles Almelo zich tegen Fortuna Sittard op eigen kracht heeft weten te verzekeren van lijfsbehoud.

Sparta Rotterdam - sc Heerenveen 2-1

In de eerste helft wisten vooral beide keepers zich te onderscheiden. Aan de ene kant wist Andries Noppert een gevaarlijke vrije trap klemvast te pakken, terwijl Nick Olij (die deze week te horen kreeg dat hij bij de voorselectie van Oranje voor het EK zit) zijn kwaliteiten etaleerde toen hij redden optrad op inzetten van Charlie Webster en Pelle van Amersfoort. Direct na rust vond Van Amersfoort opnieuw de uitstekend keepende Olij op zijn pad.

Artikel gaat verder onder video

Aan de andere kant moest Noppert tien minuten later dan tóch capituleren toen Camiel Neghli in de zestien werd aangespeeld, zich ontdeed van Pawel Bochniewicz en met een hard schot de verre hoek vond: 0-1. Een kwartier voor tijd was het beslist toen de bal na een goede actie van Djevencio van der Kust voor de voeten van Sparta-topscorer Tobias Lauritsen kwam, die met een hard schot in de kruising voor de 0-2 tekende. In blessuretijd tekende Bochniewicz nog wel voor de eretreffer voor de ploeg van scheidend trainer Kees van Wonderen, maar verder zou het niet komen.

FC Volendam - Go Ahead Eagles 1-2

Het reeds gedegradeerde FC Volendam ontsnapte bij het afscheid van trainer Regilio Simons al na vijf minuten aan een achterstand toen Victor Edvardsson in kansrijke positie voorlang schoot. Tien minuten later was het alsnog raak, door toedoen van Philippe Rommens kwamen de bezoekers uit Deventer op 0-1. Bobby Adekanye zag even later een grote kans op een tweede Eagles-goal in rook opgaan toen Xavier Mbuyamba zijn schot voor de doellijn weghaalde. Op slag van rust werd het weer gelijk toen Luke Leroux de 1-1 op fraaie wijze binnen volleerde.

De Volendammers mochten lange tijd hopen het seizoen in ieder geval nog met een puntje af te sluiten, maar zagen NEC vlak voor tijd alsnog de genadeklap uitdelen. Een gekraakt schot belandde voor de voeten van Eric Llansana, die debuterend Volendam-keeper Kayne van Oevelen wist te verschalken: 1-2.

Almere City - NEC 1-4

NEC begon aan de laatste wedstrijd van het reguliere seizoen in de wetenschap dat de club al zeker is van de play-offs om Europees voetbal. Almere City is aan de andere kant al even zeker van lijfsbehoud, waardoor de confrontatie met de Nijmegenaren volop in het teken stond van het afscheid van trainer Alex Pastoor, die komende zomer wordt vervangen door zijn voormalig assistent Hedwiges Maduro.

De thuisploeg ging het voortvarendst van start toen Rajiv van la Parra na twintig minuten profiteerde van moeizaam uitverdedigen van NEC en de bal in de verre hoek achter Jasper Cillessen prikte: 1-0. Na een opvallend opstootje kwam NEC via Kodai Sano, die een ragfijne voorzet van Tjaronn Chery binnenkopte, weer op gelijke hoogte. Nadat diezelfde Chery een grote kans op een voorsprong van de lijn gehaald had zien worden, gaf hij op slag van rust ook de assist bij de 1-2, die door Dirk Proper uit een corner van Chery werd binnengekopt. Een gekraakt schot van de van Maccabi Haifa gehuurde middenvelder viel na een uur spelen voor de voeten van Koki Ogawa, die van dichtbij de 1-3 binnenschoot. Daarna was het dan eindelijk de beurt aan Chery, die zelf voor de 1-4 mocht tekenen.

Heracles Almelo – Fortuna Sittard 0-0

Heracles Almelo heeft zich op eigen kracht weten te verzekeren van lijfsbehoud. Bij verlies tegen Fortuna Sittard, dat nergens meer om hoefde te spelen, hadden de Almeloërs daar nog play-offs voor nodig gehad als RKC én Excelsior van respectievelijk PSV en Feyenoord hadden gewonnen.

In het eerste bedrijf was Fortuna Sittard de bovenliggende partij in Almelo. Kansen voor onder meer Kristoffer Peterson, Rémy Vita en Justin Lonwijk leverden echter geen openingstreffer op. Aan de andere kant kreeg Thomas Bruns in de tegenstoot een goede mogelijkheid, maar de middenvelder stuitte op Fortuna-keeper Tom Hendriks. Ook in het tweede bedrijf wist Hendriks met een aantal goede ingrepen voorkomen dat zijn ploeg op achterstand kwam, maar omdat Michael Brouwer in het doel van de thuisploeg datzelfde deed, sluiten beide clubs het seizoen af met een 0-0 gelijkspel.