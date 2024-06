Rick Kruys heeft na vertrek bij VVV-Venlo nieuwe klus in Nederland te pakken

Rick Kruys is de nieuwe hoofdtrainer van FC Volendam, zo weet De Telegraaf te melden. Kruys vertrok deze zomer bij VVV-Venlo en moet er volgend seizoen voor gaan zorgen dat FC Volendam weer terugkeert naar het hoogste niveau van Nederland. De gesprekken bevinden zich in de afrondende fase.

De afgelopen maanden werd Kruys door verschillende media in verband gebracht met sc Heerenveen, Almere City FC en NAC Breda. Bij, zo goed als, alle drie de clubs is inmiddels definitief duidelijk wie de nieuwe hoofdtrainer gaat worden. Kruys is dat niet, maar inmiddels heeft de oud-speler van FC Utrecht met FC Volendam een andere club gevonden.

Met zijn aanstelling bij de Palingboeren zal de 39-jarige Utrechter in de voetsporen van zijn vader, Gert Kruys, treden. Hij was in het verleden namelijk twee seizoenen actief bij de club uit het vissersdorp. In 2012 verliet hij Het Andere Oranje, aangezien hij aan de slag wilde gaan bij een andere club.