Ajax shopt in Rotterdam: ‘Ik heb dezelfde kwaliteiten als Timber’

Marouane Bentaleb wordt door Ajax overgenomen van Sparta Rotterdam. Het vijftienjarige talent gaat komend seizoen bij de Amsterdammers deel uitmaken van de Onder 16. De jonge centrale verdediger vertelt in gesprek met Ajax Showtime over zijn overstap naar Ajax en waarom hij denkt zich in de hoofdstad nog beter te kunnen ontwikkelen.

De jonge Bentaleb kwam via amateurvereniging De Betrokken Spartaan in de O8 bij Sparta Rotterdam terecht. Na zeven jaar in de opleiding van de Sparta, waar Ajax een samenwerking mee heeft, maakt hij de overstap naar Ajax. Daar hoefde Bentaleb niet heel lang over na te denken. “Ik was heel blij. Als zo’n grote club als Ajax je wil hebben, dan wil je daar natuurlijk graag heen. Ik denk dat ik me bij Ajax me nog beter kan ontwikkelen."

Bentaleb wist dat Ajax hem al langer volgde. “Maar dit seizoen besloten ze me uit te nodigen voor een stage. In een aantal trainingen en wedstrijden heb ik mezelf dusdanig laten zien dat ze me graag wilden hebben”, aldus de verdediger, die vervolgens inzoomt op wat voor een type speler hij is. “Ik ben een centrale verdediger die goed kan opbouwen en ook durft op te bouwen. Ik speel graag vooruit en wil mensen vrijspelen door in te dribbelen of iemand in te spelen door de as van het veld. Een centrale verdediger wiens kracht ligt in het opbouwen."

Het vijftienjarige talent denkt goed te passen bij Ajax omdat men daar over het algemeen graag voetballende verdedigers ziet. “Ajax wil vanuit achteruit voetballen. Ik denk dat ik met mijn kwaliteiten goed bij Ajax pas”, vervolgt Bentaleb, die zijn speelstijl vergelijkt met een voormalig Ajax-speler. “Ik lijk qua type speler wel op Jurriën Timber. We hebben dezelfde kwaliteiten, beiden goed aan de bal. Ik word heel enthousiast als ik naar hem kijk", besluit hij.

