FC Twente gaat derde CL-voorronde in, AZ geeft enorme voorsprong weg tegen FC Utrecht

FC Twente gaat de derde voorronde van de Champions League in. De Enschedeërs deden zondag wat ze moesten doen om de derde plek vast te houden: winnen op bezoek bij PEC Zwolle. Het werd 1-2, terwijl concurrent AZ een 3-0 voorsprong weggaf tegen FC Utrecht: 3-3. Ook bij een zege zou AZ overigens niet als derde zijn geëindigd. De Alkmaarders gaan de groepsfase van de Europa League in.

PEC Zwolle – FC Twente 1-2

De afscheidswedstrijd van PEC-icoon Bram van Polen kende een opvallend begin. Supporters van PEC dwongen scheidsrechter Dennis Higler het duel na twee minuten te staken, vanwege een medische noodsituatie op de tribunes. De paniek sloeg toe op de tribunes en er werden plastic bekertjes op het veld gegooid. Daarmee trokken de fans de aandacht van de spelers en scheidsrechter Higler, die de ernst van de situatie inzag en de wedstrijd stillegde. Een supporter zou onwel zijn geworden op de tribune.

Na de hervatting nam Twente het initiatief in handen. Via Mitchell van Bergen, Daan Rots en Sem Steijn werd de thuisploeg dreigend; laatstgenoemde schoot op de paal. In de blessuretijd van de eerste helft kreeg Van Bergen nog een goede kans, maar hij raakte daarna direct geblesseerd en liet zich vervangen door Naci Ünüvar.

In de tweede helft maakte Rots de 0-1 voor Twente op aangeven van Ünüvar, maar de blijdschap was al snel voorbij, omdat Anselmo Mac Nulty aan de overzijde de gelijkmaker binnenkopte. Een penalty bezorgde Twente toch nog de volle buit. Na een overtreding op Youri Regeer maakte Ricky van Wolfswinkel vanaf elf meter geen fout.

AZ – FC Utrecht 3-3

AZ had een kwartier nodig om de score te openen. Een voorzet van Ruben van Bommel kwam via Vangelis Pavlidis terecht bij Mees de Wit, die met een diagonale inzet de rechterhoek vond. Daardoor stond AZ virtueel op de derde plaats. Vlak daarna werd het zelfs 2-0: na een schitterende dieptepass van Pavlidis wipte Van Bommel de bal over zijn landgenoot Vasilios Barkas. Het was aan diezelfde Barkas te danken dat Ibrahim Sadiq er vervolgens niet 3-0 van maakte.

Het derde doelpunt viel acht minuten voor rust alsnog: Pavlidis kwam goed voor zijn man na een voorzet van Yukinari Sugawara, kopte nummer 29 van het seizoen binnen en vierde zijn doelpunt door zijn shirt uit te trekken. Er leek geen vuiltje aan de lucht voor AZ, maar na de pauze zorgde Othmane Boussaid voor de 3-1 door een dramatische terugspeelpass van Riechedly Bazoer. Vervolgens incasseerde Dani de Wit een rechtstreekse rode kaart voor een overtreding met gestrekt been op Souffian El Karouani. Een vervelend afscheid voor De Wit, die zijn aflopende contract niet verlengt.

Zo was het plots alle hens aan dek voor AZ, want Utrecht had nog voldoende tijd om tegen tien man voor een comeback te zorgen. De bezoekers kwamen negentien minuten voor tijd terug tot 3-2: Sam Lammers zorgde met een rake kopbal voor de aansluitingstreffer. Het drama voor AZ voltrok zich via een vlijmscherpe counter, die werd afgerond door Victor Jensen. Wat de pijn wellicht verzacht, is dat Twente vrijwel gelijktijdig de 1-2 maakte, waardoor het puntenverlies van AZ uiteindelijk niet beslissend is geweest.

