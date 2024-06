Feyenoord heeft beet en presenteert tweede zomeraanwinst

maakt deze zomer de overstap naar Feyenoord, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De linksback vertrekt transfervrij bij FC Twente en tekent een contract voor vier seizoenen in Rotterdam.

De overstap van Smal naar Feyenoord hing al enkele maanden in de lucht, maar is nu eindelijk rond. Lang wilde de speler zelf niets kwijt over zijn toekomst en ook in De Kuip hielden ze de lippen op elkaar.

In Rotterdam zal Smal de concurrentie aan moeten gaan met Quilindschy Hartman. Voordeel voor de aanwinst is dat de Oranje-international nog herstellende is van een knieblessure en de verwachting is dat hij dit kalenderjaar niet meer in actie zal komen. Van de andere linksback, Marcos Lopez, is de verwachting dat hij vertrekt uit De Kuip. Ook Dávid Hancko kan op die positie uit de voeten, maar staat normaal gesproken centraal achterin.

Naast Feyenoord zou ook Las Palmas uit Spanje toenadering tot Smal hebben gezocht. Uiteindelijk heeft de linksback de Nederlandse top verkozen boven een buitenlands avontuur. In Rotterdam is Smal de tweede zomeraanwinst nadat eerder Anis Hadj-Moussa werd overgenomen van Patro Eisden.

