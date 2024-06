Openlijke twijfel over dreigement Van Seumeren: ‘Hij is boos, maar hij kan niet zonder FC Utrecht’

Frans van Seumeren, investeerder en grootaandeelhouder van FC Utrecht, zou naar aanleiding van de rellen tijdens en na het verloren play-offduel tegen Go Ahead Eagles hebben overwogen om te stoppen bij de club. Tijdens de AD Voetbalpodcast komt dit nieuws aan bod, waarbij Leon ten Voorde zijn twijfels heeft over het dreigement van geldschieter Van Seumeren.

”Zullen ze echt gedacht hebben dat hij het bijltje erbij neer zou gooien?”, begint Ten Voorde. “Van Seumeren is een emotionele man als het om FC Utrecht gaat. Hij is natuurlijk enorm begaan met die club, heeft er alles voor over. Naast zijn vrouw is het zijn grote liefde. Uiteindelijk weet je ook wel dat hij in de emotie dingen doet, maar hij kan niet zonder FC Utrecht. Daar geloof ik niks van.”

Artikel gaat verder onder video

Ten Voorde denkt wel dat Van Seumeren er enorm mee heeft gezeten en er nog steeds mee zit. “Ik denk ook wel dat hij dit echt verschrikkelijk vindt. Hij heeft ook wel echt gedacht: ik wil dit zo niet langer meer. Maar uiteindelijk keer je altijd weer terug bij je grote liefde”, aldus de journalist van De Twentsche Courant Tubantia.

“Het is ook een beetje een pressiemiddel”, vervolgt Ten Voorde. “FC Utrecht zonder Van Seumeren, je kunt het invullen wat dan de problemen zijn... De stad wil ook niet dat hij eruit gaat stappen, dus hij is echt wel boos. Dat is oprecht. Maar om dan FC Utrecht in de steek te laten en zijn handen ervan af te trekken, dat is nog weer een stap verder. Maar dat hij verbolgen is, en dat een boze Frans van Seumeren emotioneel is, dat weten we inmiddels.”

Volgens Verhoeff is het goed dat een eigenaar of geldschieter van een club zich uitspreekt tegen het wangedrag. “Dat spreekt die grote of kleine groep misschien wel aan.” Ten Voorde sluit zich daarbij aan. “Dat zou de grote winst moeten zijn en hopelijk is dat ook zo. Dat toch heel wat FC Utrecht-supporters zich achter de oren gaan krabben van: hé, als Frans dit gevoel heeft en dreigt te gaan stoppen, dat heeft grote gevolgen voor FC Utrecht.”

De ambities die de club heeft kan het dan wel vergeten denkt Ten Voorde. “Dus dat is hopelijk de winst van alles wat daar zondag gebeurd is. Dat ook die relschoppers nu denken: we moeten natuurlijk niet hebben dat Van Seumeren de stekker eruit gaat trekken, dan hebben we echt een groot probleem.”

Ten Voorde denkt echter wel dat de emotie van Van Seumeren oprecht is. “Maar uiteindelijk geloof ik niet dat hij dit doorzet. Hij weet wat de gevolgen zijn voor FC Utrecht en dat durft hij dan toch niet aan. Daarvoor zit de liefde voor de club bij hem te diep.”

Volgens Verhoeff dreigt er een Vitesse-scenario voor FC Utrecht als Van Seumeren de stekker eruit trekt, omdat de grootaandeelhouder de tekorten dekt. “Dan hebben ze een megagroot probleem”, reageert Ten Voorde. “Dan is FC Utrecht niet meer de uitdager van de top vijf, top zes zeg maar. Die ambitie moet je dan laten varen.”

