Van Seumeren des duivels na rellen bij FC Utrecht: ‘Laatste dagen getwijfeld over opstappen’

Frans van Seumeren heeft overwogen per direct te vertrekken als investeerder en grootaandeelhouder van FC Utrecht na de rellen van afgelopen weekend. De zakenman is ziedend over de rellen en het collectief straffen van de supporters hiervoor.

Nadat het na de verloren play-offs-finale van FC Utrecht tegen Go Ahead Eagles helemaal misging, besloot burgemeester Sharon Dijksma dat de eerstvolgende thuiswedstrijd van de Domstedelingen zonder publiek zal worden gespeeld. Van Seumeren baalt flink van alles wat er is gebeurd. “Ik ben ziek van de situatie”, laat hij weten in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Ziek van het feit dat we geen Europees voetbal hebben gehaald, ziek van wat er is gebeurd zondag en ziek van de hele nasleep. De kater is enorm.”

Artikel gaat verder onder video

“Het gaat nu op het nieuws en in de krant over de supporters van FC Utrecht die zich misdragen. Maar dat zijn helemaal geen supporters, dat zijn vandalen. Mensen die ons mooie spelletje kapot maken”, gaat hij verder. “We leven heel erg mee met de slachtoffers, waaronder agenten en vrijwilligers die dit zondag van dichtbij hebben meegemaakt. Een stel vandalen verkloot het voor de rest.”

De zakenman laat weten dat hij heeft getwijfeld over een vertrek bij de club. “Ik heb in het verleden al aangegeven dat, wanneer de hooligans niet ophouden met rellen, ik de handdoek mogelijk in de ring zou gooien en afstand zou nemen van FC Utrecht. In mijn emotie heb ik daar de laatste dagen ook weer over getwijfeld.”

Naast de rellen is Van Seumeren ook niet te spreken over de straf die FC Utrecht hiervoor heeft gekregen. “De gemeente en de burgemeester helpen niet mee, ik voel me vreselijk in de steek gelaten door hen. Deze collectieve straf is buitenproportioneel. Daar is iedereen binnen FC Utrecht het over eens.” De zakenman voelt zich “in de steek gelaten” door de politiek en de “zogenaamde supporters”. “Tegelijkertijd wil en moet ik deze club beschermen. En gelukkig sta ik niet alleen”, besluit hij.

