Joey Kooij gespot in skybox tijdens Eredivisie-duel: ‘Dat kan toch goddomme niet waar zijn?!’

Joey Kooij zat afgelopen weekend op de tribune bij de wedstrijd tussen AZ en FC Twente. De scheidsrechter werd gespot en de verwachtingen zijn dat Kooij aanwezig was dankzij een uitnodiging van sponsor Elfi, waar hij een baantje heeft. Bij RTV Oost wordt schande gesproken van de aanwezigheid van de arbiter.

Verslaggever Tijmen van Wissing heeft harde woorden over voor Kooij: “Ik heb me daar zo over lopen opwinden. Dit kan toch niet? Die Kooij komt mij echt de strot uit. Dan zie je een shot dat hij in het stadion is, dat kan toch goddomme niet waar zijn”, begint hij. De vergelijking met Bas Nijhuis wordt direct getrokken. “Dat vind ik uiterst onprofessioneel. Maar Nijhuis is onprofessioneel, die moet je lekker in de KKD laten fluiten.”

Artikel gaat verder onder video

Van Wissing is van mening dat Nijhuis te vaak te zien is op televisie. “Hij wordt overal de maat genomen dat hij te veel in beeld is. Maar Kooij gaat gewoon bij een sponsor van AZ zitten. Als hij volgende week Go Ahead moet fluiten of een concurrent van AZ, dat kan gewoon niet”, zegt de verslaggever.

Volgens de sportjournalist van RTV Oost hoort Kooij niet op de tribunes van AZ te zitten. “Je kan toch niet de supporter uithangen van AZ in de strijd om de voorronde van de Champions League. Hij zit daar vrolijk te lachen met dat pedante bekkie. Hij doet daar dingen voor een sponsor en dan gaat hij in de box zitten. Hij wil gewoon gezien worden…”, sluit hij af.

