FC Twente slaat toe op transfermarkt en presenteert twaalfvoudig international

FC Twente versterkt zich deze zomer met Sayf Ltaief, zo maken de Tukkers bekend via de officiële kanalen. De vleugelspeler komt over van FC Basel en tekent een contract tot medio 2027 in Enschede.

Ltaief komt over van FC Basel, maar speelde de afgelopen anderhalf jaar op huurbasis voor FC Winterthur. Bij deze club heeft hij ook het laatste deel van zijn jeugdopleiding doorlopen. De twaalfvoudig Tunesisch international kwam dit seizoen voor Winterthur tot 38 wedstrijden in alle competities, waarin hij negen keer raak wist te schieten en zes assists afleverde. Basel verkoopt hem na slechts tien duels voor de club.

Artikel gaat verder onder video

“Vanaf het eerste contact met Arnold en Jan (Bruggink en Streuer, red.) voelde het goed en wist ik dat ik voor FC Twente wilde spelen”, geeft Ltaief aan op de clubwebsite van de Tukkers. “De Eredivisie is voor mij als aanvaller een heel goede competitie waarin ik mij verder wil ontwikkelen en door kan groeien. Ik kijk er naar uit om hier straks in dit stadion te spelen en de supporters te ontmoeten. De band tussen de spelers en supporters is speciaal, dat heb ik afgelopen zondag wel gezien.”

Ook bij FC Twente zijn ze dolgelukkig met de komst van de linksbuiten. “We zijn heel blij dat we Sayf nu al voor komend seizoen hebben kunnen vastleggen. Afgelopen seizoen heeft hij zich in de Zwitserse competitie nadrukkelijk laten zien en was er veel belangstelling voor hem. Het is mooi dat hij voor FC Twente heeft gekozen en hier een stap hogerop wil maken. Sayf is een speler met veel snelheid, een goede dribbel en heeft veel dreiging in zijn spel. Zijn beste positie is vanaf de linkerkant”, laat Bruggink zich optekenen.

🛬 𝗪𝗲𝗹𝗸𝗼𝗺 𝗦𝗮𝘆𝗳 𝗟𝘁𝗮𝗶𝗲𝗳 pic.twitter.com/rdz5LMy6eT — FC Twente (@fctwente) May 17, 2024

