Spelers Ajax en Vitesse pakken spandoek vast en komen met statement

Spelers van Vitesse en Ajax hebben zondagmiddag steun betuigd aan Tijani Babangida, die recent een ernstig auto-ongeluk heeft gehad. Babangida, die in het verleden als voetballer speelde voor de Arnhemmers en de Amsterdammers, verloor door het ongeluk in Nigeria een familielid en is zelf zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis.

Het ongeval vond afgelopen week plaats op de snelweg van Kaduna naar Zaria. Gezien het feit dat de vijftigjarige Babangida uitkwam voor Vitesse en Ajax, vonden de twee clubs het gepast om zondagmiddag voorafgaand aan de wedstrijd met een statement te komen. "Het spandoek daar, dat is voor Bandangiga, oud-speler van zowel Vitesse als Ajax", zei commentator Michiel Teeling om het moment dat de spelers van de twee clubs poseerden achter het spandoek. "Verschrikkelijk ongeluk gehad, wat het leven koste van zijn broer. Zijn vrouw is zwaargewond."

Babangida, die ook steun kreeg van de Ajax-supporters in het uitvak middels een spandoek, is volgens de Nigeriaanse voetbalbond zelf volledig bij bewust zijn. De Nigeriaan was in Nederland actief als voetballer bij onder meer Roda JC, VVV-Venlo, Ajax en Vitesse. Laatstgenoemde twee clubs hebben laten zien hem niet vergeten te zijn.