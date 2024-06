Carlo Ancelotti weet wie de Ballon d'Or gaat winnen: 'Ik heb geen twijfels'

Volgens Real Madrid-trainer Carlo Ancelotti is er geen twijfel over mogelijk: de Ballon d’Or is gereserveerd voor . De Braziliaan was in het voorbije seizoen ongrijpbaar en had zaterdagavond in de Champions League-finale als maker van de 0-2 een groot aandeel in de Madrileense overwinning.

De winnaar van de Ballon d’Or wordt sinds een paar jaar uitgereikt op basis van de individuele prestaties van een speler in een seizoen. In het afgelopen seizoen stond er geen maat op Vinícius. De aanvaller van Real Madrid was in 39 wedstrijden in alle competities goed voor 24 doelpunten en elf assists. In de Champions League noteerde hij uiteindelijk zes doelpunten en fungeerde hij vijfmaal als aangever, waarmee hij een behoorlijk groot aandeel had in de eindzege. Vinícius was ook zaterdag in de eindstrijd tegen Borussia Dortmund bij vlagen een plaag voor zijn tegenstanders en bekroonde een sterke wedstrijd met een treffer.

Artikel gaat verder onder video

Het was niet voor het eerst dat Vinícius toesloeg in een Champions League-finale. De Braziliaan bezorgde Real Madrid twee jaar geleden in de eindstrijd tegen Liverpool in Parijs al hoogstpersoonlijk de cup met de grote oren. Vinícius is in finales sowieso op zijn best. Hij speelde met Real Madrid tot op heden tien finales, waarvan er negen werden gewonnen, goed voor zeven doelpunten en vier assists. Dit seizoen liet hij zich ook in de aanloop naar de Champions League-finale gelden, met onder meer twee assists in de eerste kwartfinale tegen Manchester City en twee treffers in de heenwedstrijd tegen Bayern München in de halve finale.

Tel daar zijn aandeel in de Spaanse landstitel - vijftien doelpunten en zes assists - bij op en je hebt misschien wel dé gedoodverfde favoriet voor de Ballon d’Or. Zijn trainer Ancelotti deed er zaterdag na afloop van de ontmoeting met Borussia Dortmund al een schepje bovenop. “Hij verdient de Ballon d’Or. Ik heb geen twijfels”, aldus de succesvolle oefenmeester. Vinícius is mogelijk niet de enige speler van Real Madrid die de komende tijd als kandidaat voor de Gouden Bal naar voren wordt geschoven. Zijn teamgenoot Jude Bellingham zal ongetwijfeld ook op meerdere lijstjes verschijnen. Met 23 doelpunten en dertien assists heeft hij een ongekend succesvol eerste seizoen in Spanje achter de rug.

Zowel Vinícius als Bellingham kan het seizoen nog wat fraaier maken. Waar Vinícius met Brazilië deelneemt aan de Copa América, jaagt Bellingham met Engeland op de Europese titel. De Copa América gaat op 20 juni van start. Zes dagen eerder begint het Europees Kampioenschap met de ontmoeting tussen gastland Duitsland en Schotland.

🚨🇧🇷 Carlo Ancelotti: “Vini Jr deserves the Ballon d’Or. I’ve no doubts”.



👀 Two players in history have scored in multiple UCL finals before turning 24: Leo Messi, Vini Jr.



🔟 finals in all competitions.

9️⃣ finals won.

7️⃣ goals scored, two in UCL finals.

4️⃣ assists provided. pic.twitter.com/PlljTpYvzh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 1, 2024

