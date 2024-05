Copa América komt steeds dichterbij: dit is wanneer het toernooi begint en wanneer het eindigt

Niet alleen het Europees Kampioenschap voetbal gaat deze zomer gespeeld worden, maar ook de Copa América wordt afgewerkt in de maanden juni en juli. De 48ste editie van de Copa América wordt gehouden in de Verenigde Staten. Maar wanneer begint de Copa América eigenlijk? Alles daarover in dit artikel.

Wanneer begint de Copa América?

Hoewel het toernooi in de Verenigde Staten wordt gehouden, speelt Argentinië tegen Canada de eerste wedstrijd van de Copa América. Op 20 juni 2024 neemt regerend kampioen Argentinië het op tegen één van de drie Noord-Amerikaanse ploegen in het toernooi, Canada. Om 20.00 uur, lokale tijd, wordt de wedstrijd in gang gezet. In Nederland is dat dus op 21 juni om 02.00 uur.

Wanneer is de finale van de Copa América?

De finale van de Copa América wordt gespeeld in het Hard Rock Stadium in Miami, in de staat Florida. Normaliter spelen de Miami Dolphins hier hun American Football-wedstrijden, maar op 14 juli 20.00 uur, of 15 juli 02.00 uur in Nederland, wordt hier de finale van het eindtoernooi gespeeld.

