Titelfavoriet Engeland kan niet overtuigen met minieme overwinning op brutaal Servië

In een wedstrijd met meerdere gezichten heeft Engeland een zwaarbevochten 1-0 zege geboekt. Na een sterke openingsfase kopte de Engelsen op voorsprong, maar vervolgens zakte het niveau van de ploeg van Gareth Southgate langzaam terug. In het tweede deel van het duel werden ze veelvuldig overvleugeld door de Serviërs, maar door een gebrek aan daadkracht van Beli Orlovi bleef de minieme voorsprong behouden.

In Gelsenkirchen stond voor Engeland, de verliezend finalist in 2021, het eerste groepsduel tegen Servië op het programma. Aan de hand van Harry Kane, die met zijn 23ste duel op een internationaal eindtoernooi nu nationaal recordhouder is, zijn The Three Lions ook ditmaal een van de favorieten. Ondanks de overmacht van de ploeg van Southgate kwam de 30-jarige spits in de eerste fase van het duel niet in het spel voor. Door het lage verdedigingsblok en de gedisciplineerde zonedekking van de Serviërs had Engeland zeer veel moeite om de ruimtes te vinden. De eerste keer dat Bukayo Saka op de rechterflank wel in zijn kracht kon worden gezet, was het gelijk raak.

Artikel gaat verder onder video

Na een handige dieptepass vloog de voorzet van de 22-jarige Londenaar via het been van de talentvolle Strahinja Pavlovic omhoog, waarna de inlopende Bellingham vol overtuiging de openingstreffer binnenknikte. Zijn mede-middenvelder Trent Alexander-Arnold noteerde enkele minuten later een matige afzwaaier, waarna het spelbeeld langzaam kantelde. Servië begon meer mee te voetballen en wist het middenveld enkele malen over te steken, wat na een fout van Alexander-Arnold leidde tot een goede poging voor aanvoerder Aleksandar Mitrovic. Engeland probeerde met de jonge Bellingham als regisseur ondertussen te profiteren van deze groeiende ruimtes, maar was met een enorme rush van Kyle Walker slechts eenmaal werkelijk gevaarlijk. Saka werd op de rechterflank ook meerdere malen weggestuurd, maar kreeg de bal niet effectief voor het doel.

Aan diezelfde kans moest Filip Kostic, ex-FC Groningen, zich door een blessure kort voor rust laten vervangen. Tijdens zijn trieste aftocht zag hij hoe zijn ploeg in de laatste minuten voor het fluitsignaal de teugels in handen nam en voor de nodige defensieve paniek zorgde. In de tweede helft zette de ploeg van Dragan Stojkovic de ingezette weg vol vuur voort en kwam invaller Filip Mladenovic net een teenlengte tekort om de gelijkmaker binnen te tikken. Engeland leek hierdoor wakker te schrikken, maar al snel was het Servië dat de Engelsen verder en verder naar achteren drukte. Door een gebrek aan precisie bleven gevaarlijke doelpogingen echter uit.

Naarmate het eindsignaal naderde begon de Servische daadkracht echter toe te nemen. Een poging van Dusan Vlahovic werd rakelings overgetikt, terwijl Harry Kane een andere poging op de lijn moest pareren. De onzichtbare spits had kort daarvoor de wedstrijd in het slot kunnen gooien, maar Predrag Rajkovic tikte zijn poging tegen de lat. De verwoede pogingen van het Balkan-land ten spijt, bleef het bij 1-0. Ze hebben echter, net als IJsland vorige week, laten zien dat Engeland verre van onaantastbaar is.

