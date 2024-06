David Beckham baart opzien na Champions League-finale: Real Madrid-ster reageert

David Beckham is blij met de overwinning van Real Madrid op Borussia Dortmund in de finale van de Champions League en laat zijn blijdschap op nogal bijzondere wijze merken. De voormalig voetballer van onder meer Manchester United, Real Madrid en AC Milan post op Instagram een foto van zichzelf zónder shirt terwijl hij de nu al iconische celebration van nadoet. Bellingham, voor wie zaterdagavond geen hoofdrol was weggelegd, was er als de kippen bij om een reactie achter te laten.

Bellingham kan terugkijken op een waanzinnig goed eerste seizoen bij Real Madrid. De Europese grootmacht telde een jaar geleden een bedrag van 103 miljoen euro neer om de Engelsman naar Spanje te halen. Daar heeft Real Madrid geen moment spijt van gekregen. Bellingham was in 42 wedstrijden in alle competities goed voor 23 doelpunten en dertien assists en had daarmee een groot aandeel in het winnen van de landstitel én de Champions League. Hoewel Bellingham zaterdagavond in de finale tegen Borussia Dortmund geen hoofdrol vervulde, richtte Beckham zich na afloop vooral tot de 20-jarige middenvelder.

Artikel gaat verder onder video

De inmiddels 49-jarige Beckham heeft een verleden bij Real Madrid. De Koninklijke betaalde in de zomer van 2003 37,5 miljoen euro aan Manchester United voor de Engelsman met de schitterende traptechniek. Beckham werd door Real Madrid aangekondigd als nieuwe ‘galáctico’, maar zijn periode in de Spaanse hoofdstad was niet bijzonder succesvol. Hij kwam in 159 wedstrijden weliswaar tot twintig doelpunten en 51 assists, maar werd slechts één keer landskampioen en won daarnaast enkel de Spaanse supercup. Beckham vertrok in 2007 naar Los Angeles en droeg vervolgens nog het shirt van AC Milan en Paris Saint-Germain.

Real Madrid is hij altijd nauwlettend blijven volgen. Dat blijkt wel uit zijn reactie op de vijftiende Madrileense eindzege van de Champions League. Beckham plaatste zaterdagavond op Instagram een foto van zichzelf, zonder shirt stralend in de zon terwijl hij de celebration van Bellingham nadoet. De caption ‘HEY JUDE!! Wat een eerste seizoen’, spreekt boekdelen. Een reactie van Bellingham liet niet lang op zich wachten. De landgenoot van Beckham reageert met vijf hartjes. Bellingham won in zijn eerste seizoen als speler van Real Madrid meteen de landstitel en zaterdagavond dus de Champions League. Wij zijn nu al benieuwd wat Beckham gaat doen als Bellingham zijn land naar de Europese titel schiet…

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Memphis Depay ziet geheim wapen voor Oranje: 'Niet iedereen beseft hoe belangrijk het is'

Memphis Depay hoopt dat het Nederlands elftal tijdens het EK massaal wordt gesteund door meegereisde voetbalfans.