‘Nederlander wil vertrekken bij Liverpool, interesse uit Duitsland, Engeland en Nederlandse top’

wil vertrekken bij Liverpool, zo weet De Telegraaf. De verdediger speelde afgelopen seizoen op huurbasis voor FSV Mainz en wil de overstap maken naar een club waar hij in de basis kan spelen.

Van den Berg behoorde afgelopen seizoen tot de beste verdedigers in de Bundesliga. Hij staat dan ook in de belangstelling van meerdere clubs uit Engeland, Duitsland en Nederland, zo schrijft de krant. Daar zou de verdediger zelf wel oren naar hebben.

Artikel gaat verder onder video

“Ik wist heus wel dat ik van PEC Zwolle niet in het eerste van Liverpool kon komen”, vertelt Van den Berg aan De Telegraaf. “Ik had nog een of twee jaar kunnen rondlopen bij Liverpool, maar ik wilde met alle geweld spelen. Ik eiste dat ik verhuurd werd.” De verdediger hoopte vervolgens een kans te krijgen bij de hoofdmacht van Liverpool. “Ik had een goed gesprek met de directie gehad. Die zei dat hij goede rapporten had gekregen. Ik begreep heus wel dat ik Van Dijk, Matip of Konaté er niet uit ging spelen. Maar ik vond dat ik daar wel meteen achter kon zitten. Toen ik opnieuw geen kans kreeg, zei ik: zoek het maar uit, ik wil weer weg.”

Liverpool zou een bedrag van omgerekend 23,5 miljoen euro verlangen voor Van den Berg. Daar is hij niet over te spreken. “Jullie straalden al die tijd geen vertrouwen in me uit, maar jullie willen wel mijn toekomst belemmeren. Ik wil wekelijks blijven spelen en mijzelf verder ontwikkelen.” Van den Berg streek in de zomer van 2019 neer bij Liverpool en werd tijdens zijn periode daar verhuurd aan Preston North End, Schalke 04 en Mainz. Op Anfield heeft hij nog een contract tot medio 2026. Volgens The Athletic is Ajax één van de clubs die de verdediger op de radar heeft staan.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Eerste Eredivisie-target van Arne Slot is bekend: Liverpool hoort vraagprijs van 50 miljoen

Het eerste transferdoelwit uit de Eredivisie van Arne Slot bij Liverpool lijkt bekend: een speler van PSV.