Kraay verklapt waarom Zirkzee en Wieffer niet in de voorselectie zitten

Hans Kraay junior weet waarom en niet zijn opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal. De analist van ESPN zocht contact met bondscoach Ronald Koeman, die wees naar de blessures waar het tweetal mee kampt. Alleen Frenkie de Jong en Memphis Depay genieten ondanks hun blessures een uitzonderingspositie.

Kraay is erg gecharmeerd van Zirkzee, die vorige week in tranen van het veld ging tijdens Napoli – Bologna (0-2). Wieffer is vanwege een bovenbeenblessure al ruim een maand niet meer in actie gekomen. Toch zou Kraay het tweetal nog wel hebben opgenomen in de voorselectie. “Ik zou bij Wieffer en Zirkzee een slag om de arm houden, omdat je nog mag wisselen”, zegt hij bij Goedemorgen Eredivisie. “Maar dit is de bondscoach en daar is hij heel duidelijk in.”

De analist is met name gecharmeerd van Zirkzee. “Hij is aan een heel goed seizoen bezig bij Bologna. Hij heeft elf goals en vier assists en de grote clubs zitten achter hem aan”, zegt Kraay. Bovendien zou Zirkzee in zijn ogen goed passen in het systeem van Koeman. "Ronald Koeman speelt niet 5-3-2, wat sommige mensen zeggen, maar 3-4-2-1, dus twee spelers achter Memphis. En Zirkzee zou daar zo ongelooflijk mooi en goed in passen, om een diepe spits heen.”

“Hij heeft zoveel gevoel in zijn voeten. Bij Bologna komt hij ook wat vaker in de zestien. Het is geen geweldige kopper, maar dat kan hij inmiddels ook”, vervolgt de analist. “Ik vind hem zó stilistisch, zó mooi, met zulke zachte voeten. En hij is meer gretig om in de zestien te komen geworden. Arnold Bruggink heeft hier weleens gezegd dat Zirkzee meer in de zestien moet komen en daar heeft hij blijkbaar naar geluisterd. Ik vind hem echt een stilist."

Na de bekendmaking van de selectie zocht Kraay dan ook contact met Koeman. “Ik heb hem gevraagd waarom hij niet wacht op Wieffer en Zirkzee. Toen heeft hij letterlijk gezegd: ik neem alleen fitte spelers mee naar het EK, met uitzondering voor Frenkie en Memphis. Alleen daar wil ik op wachten.”

