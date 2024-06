Journalist weet het zeker: 'Dit is de eerste speler die Feyenoord deze zomer gaat verkopen'

staat voor een vertrek bij Feyenoord. Het lijdt volgens transferjournalist Matteo Moretto geen twijfel dat de middenvelder elders gaat tekenen: hij is ‘klaar voor de volgende stap’, zo wordt geschetst.

Wieffer heeft een contract tot medio 2027 in De Kuip, dus kan Feyenoord wel een forse transfersom vragen. Omdat hij momenteel geblesseerd is en geen deel uitmaakt van de EK-selectie, kan hij zich richten op zijn sportieve toekomst. Feyenoord heeft met Chris-Kévin Nadje van FC Versailles al een mogelijke vervanger op het oog.

Artikel gaat verder onder video

Volgens Moretto is Wieffer al in gesprek met clubs uit de Premier League en met een Italiaanse club. De naam van de clubs wordt niet vermeld. Atlético Madrid was in januari in de markt, maar kwam er niet uit met Feyenoord. Momentele zou Atlético niet de grootste gegadigde zijn.

Wieffer liet eerder al weten dat hij een overstap naar Atlético wel had zien zitten. "Uiteindelijk is het aan de clubs geweest en die zijn er niet uitgekomen. Ik ben niet iemand die moeilijk gaat doen of hoe dan ook. Ik had wel willen praten, maar als ze er niet uitkomen heeft dat geen nut", zei hij in februari.

Mats Wieffer dejará el Feyenoord en verano, está listo para dar un paso adelante en su carrera deportiva.



De momento, el Atlético de Madrid no es la opción más caliente.



Hay conversaciones en curso con algunos clubes de la Premier League y con un equipo italiano. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) June 1, 2024

