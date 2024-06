Sneijder noemt opvallende afwezige in EK-selectie Nederlands elftal: ‘Hij is zo sterk’

Wesley Sneijder is van mening dat Ronald Koeman aanvaller had moeten opnemen in zijn EK-selectie. De bondscoach van het Nederlands elftal maakte afgelopen woensdag zijn definitieve selectie bekend en had daarin geen plekje ingeruimd voor de aanvaller van Bologna. Dit komt volgens Koeman omdat Zirkzee niet topfit aan het EK kan starten.

Dat Zirkzee het Europees kampioenschap mist is volgens Sneijder eeuwig zonde. “Zirkzee had naar het EK moeten gaan”, aldus de voormalig middenvelder in gesprek met het Italiaanse Sky Sport. “Hij (Zirkzee, red.) is zo sterk. Ik weet niet waar hij naartoe gaat, maar ik verwacht naar een geweldig team.”

Artikel gaat verder onder video

Zirkzee mag zich al langere tijd heugen op de belangstelling van onder meer AC Milan en Juventus, terwijl ook Inter-directeur Javier Zanetti zich recentelijk nog uitliet over de 23-jarige Nederlander. De voormalig verdediger sloot daarbij niet uit dat de Italiaanse topclub deze zomer werk zal gaan maken van Zirkzee. “Als de kans zich voordoet, kunnen we erover nadenken.”

Ondanks het feit dat Zirkzee niet meegaat naar het EK heeft Sneijder de verwachting dat Oranje een mooi EK te wachten staat. “Ik denk dat Nederland de halve finales kan bereiken, dat vind ik het grootste doel”, vertelt de recordinternational. Het Nederlands elftal start het Europees kampioenschap op 16 juni tegen Polen. Vervolgens neemt Oranje het in de groepsfase op tegen Frankrijk (21 juni) en Oostenrijk (25 juni).

