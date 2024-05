Definitieve EK-selectie Oranje bekend: Koeman neemt deze drie spelers niet mee naar Duitsland

De KNVB heeft woensdagmiddag de definitieve selectie van het Nederlands elftal voor het EK in Duitsland bekendgemaakt. Uit de voorselectie van bondscoach Ronald Koeman zijn, in navolging van , ook , en afgevallen.

Op 16 mei maakte de KNVB de 30-koppige voorselectie van Koeman wereldkundig. Op dat moment was al duidelijk dat de eerste groepswedstrijd op het EK tegen Polen, een race tegen de klok zou gaan worden voor Frenkie de Jong en Memphis Depay. De aanvaller van Atlético Madrid maakte inmiddels weer wat speelminuten, maar de FC Barcelona-middenvelder kwam in het restant van het seizoen niet meer in actie. Koeman gaf later echter aan bereid te zijn beiden - ook indien niet wedstrijdfit - mee te nemen naar Duitsland, mits zij later in het toernooi wél in actie zouden kunnen komen.

Ook Marten de Roon, die een dag voor de bekendmaking van de voorlopige groep geblesseerd uitviel in de Italiaanse bekerfinale tussen zijn club Atalanta Bergamo en Juventus, maakte deel uit van de voorselectie. Zijn kwetsuur kostte de 33-jarige middenvelder niet alleen de - gewonnen - finale van de Europa League tegen Bayer Leverkusen, maar afgelopen maandag werd al duidelijk dat De Roon ook het EK zal moeten laten schieten. Koeman moest dus nog drie spelers laten afvallen om tot zijn uiteindelijke selectie van 26 man te kunnen komen.

De eerste zeventien spelers meldden zich afgelopen maandag in Zeist voor een trainingsstage. Eerder op de woensdag werd al duidelijk dat Feyenoorder Timber de afgelopen drie dagen niet met de groep heeft kunnen meetrainen. Er werd daardoor al gevreesd voor zijn plaats in de definitieve spelersgroep.

Agenda

Voor de start van het toernooi speelt het Nederlands elftal nog twee oefenwedstrijden. Op 6 juni is Canada de eerste oefenpartner, waarna de voorbereiding wordt afgesloten met een oefenduel met IJsland. Beide wedstrijden worden in De Kuip in Rotterdam gespeeld. Het EK begint voor Oranje vervolgens op 16 juni met een wedstrijd tegen Polen in Hamburg. Het tweede duel in de groepsfase op 21 juni wacht Frankrijk in Leipzig. De groepsfase wordt op 25 juni afgesloten met een wedstrijd tegen Oostenrijk in Berlijn. De mannen van Koeman hopen natuurlijk zo ver mogelijk te komen, met als uiteindelijke doel de finale van 14 juli, die in Berlijn plaatsvindt.

Definitieve EK-selectie Nederland

Keepers: Justin Bijlow (Feyenoord), Mark Flekken (Brentford FC), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion)

Verdedigers: Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Girona FC), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Internazionale), Jeremie Frimpong (Bayer 04 Leverkusen), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Matthijs de Ligt (Bayern München),), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur), Stefan de Vrij (Inter)

Middenvelders: Ryan Gravenberch (Liverpool), Frenkie de Jong (FC Barcelona), Teun Koopmeiners (Atalanta), Tijjani Reijnders (AC Milan), Jerdy Schouten (PSV), Xavi Simons (RB Leipzig), Joey Veerman (PSV), Georginio Wijnaldum (Al Ettifaq)

Aanvallers: Steven Bergwijn (Ajax), Brian Brobbey (Ajax), Memphis Depay (Atlético Madrid), Cody Gakpo (Liverpool), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Wout Weghorst (TSG Hoffenheim)

