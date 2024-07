Calvin Stengs legt uit waarom Quinten Timber gaten in zijn kousen knipt

Feyenoord houdt zondag de jaarlijkse Open Dag en traditiegetrouw schuiven spelers aan voor een persconferentie met kinderen. De spelers werden het hemd van het lijf gevraagd over hun eetgewoonten, droomtransfers, idolen in de voetballerij en activiteiten buiten de lijnen. Een van de vragen ging over het knippen van gaten in de kousen, wat steeds meer spelers doen.

Een van de kinderen wilde weten waarom spelers dat soms doen. Calvin Stengs antwoordde: “Ik denk dat je het over Quinten (Timber, red.) hebt. Die heeft heel grote kuiten. De sokken zitten een beetje strak om zijn kuiten, daarom knipt hij dat.” Stengs adviseerde de kinderen om dat zelf niet te doen. “Papa en mama worden dan boos, moet je niet doen.”

Bij de kinderpersconferentie waren ook Ramiz Zerrouki en Gjivai Zechiël aanwezig. Zij kregen de vraag wie ze ‘het liefst een panna zouden willen geven’. Zechiël antwoordde: “Ramiz, maar ik heb hem er al een paar gegeven op de training.” Zerrouki vroeg aan de kinderen of ze dat geloven. “Nee”, antwoordden ze.

Zerrouki zei dat hij Lutsharel Geertruida wel wil poorten. “Die heeft altijd een grote mond. Dan doet hij een beetje stoer en vervelend. Dus als hij weer terugkomt (maandag, red.), ga ik hem er eentje geven”, lachte de middenvelder.

