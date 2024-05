Oranje-pechvogel mist EK en komt via X met eerste reactie op horrornieuws

mist officieel het EK in Duitsland, zo is maandagmiddag bekend geworden middels een persbericht van de KNVB. De middenvelder, die weliswaar was opgenomen in de voorselectie, heeft teveel last van een spierblessure. Op X komt de middenvelder met een eerste reactie op het dramatische nieuws.

“Ik kan me niet voorstellen dat ik in mijn carrière, of misschien in mijn leven, een week heb gehad met zoveel ups en downs”, begint de Atalanta-speler. “De verloren Coppa Italia, niet spelen in de finale, maar wel de Europa League winnen. In de laatste euforische staat heb ik veel tijd doorgebracht met de medische staf, maar het blijkt dat ik niet kan spelen op het EK”, gaat De Roon verder.

“Ik kom er wel overheen. Ik ga de wedstrijden van de ploeg en mijn vrienden kijken als een fan, maar voorlopig is dit een hele zware dag. Hup Holland, hup”, sluit de pechvogel zijn bericht af.

Hoewel de officiële selectie pas woensdag bekend wordt gemaakt, weet de KNVB maandag al te melden dat De Roon sowieso ontbreekt. De middenvelder van Atalanta liep twee weken geleden een spierblessure op in de finale van de Coppa Italia tegen Juventus. Het EK in Duitsland komt te vroeg voor de verdedigend ingestelde middenvelder. Zo blijven er nog 29 spelers over in de voorselectie. Er mogen in totaal 26 spelers mee naar het EK in Duitsland, dus Koeman moet nog drie spelers teleur gaan stellen.

