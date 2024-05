Clubicoon Van Polen schrijft emotionele afscheidsbrief: ‘Die liefde is voor altijd’

heeft een emotionele afscheidsbrief gestuurd naar de supporters van PEC Zwolle. Zondag trekt de 38-jarige rechtsback voor het laatst het wit-blauwe tenue van de Zwollenaren aan in de thuiswedstrijd tegen FC Twente, waardoor hij zich nog eenmaal schriftelijk wilde richten tot de supporters.

“Mijn allerlaatste brief als voetballer aan jullie. Dat klinkt vrij dramatisch trouwens”, schrijft Van Polen met enig gevoel voor humor. “De club bood me de kans om nog eenmaal een brief aan jullie te mogen schrijven. Aangezien mijn periode als speler bij PEC als een relatie heeft gevoeld met een paar brieven vol liefde jullie kant op, vond ik dit een passende manier om af te sluiten.”

De aanvoerder van PEC Zwolle haal in zijn brief diverse hoogte- en dieptepunten aan, waarbij de degradatie het absolute dieptepunt was. Al zorgde dat ook voor een prachtige herinnering bij Van Polen. “Echt iedereen verenigde zich om de club weer terug te krijgen in de Eredivisie. Dat is PEC voor mij.”

De winst in de KNVB Beker in het seizoen 2013-2014, na een ruime 5-1 zege op Ajax voelde voor Van Polen als 'weven op een roze wolk. “Jemig, wat een reis. Wat een bizar mooie momenten heb ik dankzij en met jullie mogen beleven.”

Van Polen is dan ook vol lof over PEC Zwolle en zijn supporters. “Dit is oprecht de mooiste club van allemaal. Dit is vooral de mooiste club als we het samen doen. Jullie hebben altijd gezorgd voor fantastische support. Ik hoop dat jullie de club altijd blijven supporten. De liefde die ik voor de club voel, die voelen jullie ook. In al die jaren heb ik dat zo vaak mogen ervaren. En die liefde... die is voor altijd”, besluit het PEC Zwolle-icoon zijn brief.

