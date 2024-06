‘Portugese topclub in vergevorderde onderhandelingen met AZ over Pavlidis’

is dicht bij een overstap naar Benfica, zo weet het Griekse Sport24. De Portugese topclub zou al in vergevorderde onderhandelingen zijn met AZ over een transfer van de spits.

Pavlidis kende op persoonlijk gebied een geweldig seizoen. De spits van AZ was in 34 Eredivisieduels maar liefst 29 keer trefzeker, waarmee hij de gedeelde eerste plaats op de topscorerslijst veroverde. Het goede seizoen van de Griek is ook in Portugal opgevallen.

Artikel gaat verder onder video

Volgens Sport24 wilde Benfica-trainer Roger Schmidt Pavlidis ook vorig seizoen graag aan zijn selectie toevoegen, maar destijds kwam het er niet van. Ook deze zomer willen de Adelaars weer een poging doen voor de Griek. Het medium schrijft dat er zelfs al een voorstel is gedaan bij de Alkmaarders.

Benfica zou een bod hebben gedaan van meer dan twintig miljoen euro. Ook zou er een doorverkooppercentage zijn opgenomen in de aanbieding die nu op tafel ligt. Sport24 geeft aan dat daarmee aan de meeste eisen van AZ zijn voldaan, waardoor een vertrek uit Nederland dichtbij lijkt te komen. Eerder deze week werd de Griek nog gelinkt aan een overstap naar AS Roma en Bologna.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van der Gijp lacht zich kapot: ‘Hij kreeg om 5.10 uur een bekeuring op een wedstrijddag’

René van der Gijp ging op zijn zeventiende een halfjaar bij Wim Suurbier wonen en kan zich deze periode nog maar al te goed herinneren.