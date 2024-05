'Pavlidis kan met drie vroegere AZ-ploeggenoten de Champions League in'

, die dit seizoen samen met Luuk de Jong als topscorer van de Eredivisie eindigde, staat in de belangstelling van zowel AS Roma als Bologna. Bij die laatste club, die zich als nummer vijf van de Serie A heeft geplaatst voor de Champions League, zou de Griek drie voormalig ploeggenoten van AZ treffen.

Pavlidis lijkt na drie seizoenen in Alkmaar klaar voor een volgende stap in zijn carrière. De 25-jarige Griek werd in de zomer van 2021 voor 2,5 miljoen euro overgenomen van Willem II en bewees in het AFAS Stadion zijn status als absolute goalgetter. In 137 wedstrijden namens AZ trof hij in alle competities liefst 80 keer doel. Daarvan vielen er 29 dit seizoen in de Nederlandse competitie.

Artikel gaat verder onder video

AS Roma, dat als nummer zes van Italië de Europa League in gaat, zou in de Griek een potentiële vervanger van Romelu Lukaku zien, zo meldt het Italiaanse Leggo. De topscorer aller tijden van de Belgische nationale ploeg werd afgelopen seizoen gehuurd van Chelsea, maar een definitieve overstap naar de Romeinen zit er niet in. Ook zijn gewenste vervanger, Jonathan David van Lille OSC, lijkt financieel niet haalbaar. Pavlidis zou dat met een prijskaartje van naar verluidt zo'n achttien miljoen euro wél zijn.

Ook Bologna zit volgens bovengenoemd medium op het vinkentouw. De Champions League-deelnemer lijkt trainer Thiago Motta kwijt te raken aan Juventus en ook de Nederlandse spits Joshua Zirkzee wordt in verband gebracht met een fraaie stap hogerop. In de personen van Sam Beukema, Jens Odgaard én Jesper Karlsson zou Pavlidis in Bologna liefst drie voormalig AZ-ploeggenoten treffen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Feyenoord is concreet en meldt zich bij mogelijke vervanger voor Mats Wieffer of Ramiz Zerrouki

Feyenoord heeft zich officieel gemeld bij Chris-Kévin Nadje, een verdedigende middenvelder van FC Versailles.