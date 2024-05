V/d Vaart tipt Koeman: ‘Het maakt geen reet uit in wat voor formatie, hij moet gewoon spelen’

Rafael van der Vaart vindt dat ‘de allerbeste verdediger' naast is voor het Nederlands elftal, zo zegt de analist bij de voorbeschouwing van de wedstrijd tussen Real Madrid en Bayern München op Ziggo Sport. De oud-prof vindt dat Ronald Koeman de centrumverdediger ‘gewoon moet laten spelen’.

De Ligt, die woensdagavond in de return van de halve finale terugkeerde in de basis, maakt al langere tijd indruk in het shirt van Bayern. “Ik vind hem een geweldenaar. Samen met Eric Dier”, zo begint Ronald de Boer, ook aanwezig bij Ziggo Sport, het onderwerp. “Kim Min-Jae is geen pannenkoek natuurlijk, maar De Ligt is in mijn ogen iets beter. Sneller, en kan ook beter koppen en dus is hij met standaardsituaties beter”, gaat de analist verder.

Artikel gaat verder onder video

De Boer stelt dat het ‘heerlijk is’ voor bondscoach Ronald Koeman om De Ligt woensdag te zien spelen in de halve finale van het miljardenbal. Van der Vaart doet er nog een schepje bovenop. “Ik vind trouwens wel dat als De Ligt deze wedstrijden goed doorkomt, dat hij gewoon de allerbeste is naast Virgil van Dijk. Maakt geen reet uit in wat voor formatie, gewoon spelen”, zegt de ex-voetballer.

Van der Vaart en De Boer waren eerder stellig toen het over een andere positie in het Nederlands elftal ging.

