Koeman ziet volgende optie voor linksbackpositie wegvallen: 'Meerdere maanden niet beschikbaar'

komt voorlopig niet in actie voor Club Brugge. De voormalig verdediger van FC Groningen viel zondag in de uitwedstrijd tegen Antwerp FC (1-2) uit met een knieblessure en daags na dat duel blijkt dat hij serieuze schade aan zijn knie heeft opgelopen. Club Brugge meldt dat Meijer onder het mes gaat en daardoor ‘meerdere’ maanden niet inzetbaar zal zijn.

Meijer brak in het seizoen 2021/22 door bij FC Groningen en speelde zich direct in de kijker van topclubs uit binnen- en buitenland. De vleugelverdediger werd in verband gebracht met onder meer Ajax, maar koos voor een verhuizing naar België. Club Brugge telde liefst zes miljoen euro neer voor zijn komst. Meijer vormt dit seizoen een belangrijke schakel in het elftal van blauwzwart. De Nederlander kwam al 42 keer in actie, goed voor een doelpunt en een assist. Meijer verscheen in zes van de zeven wedstrijden in de kampioensronde aan de aftrap, maar zondag op bezoek bij Antwerp FC sloeg het noodlot dus toe.

Artikel gaat verder onder video

Meijer moest zich al na 41 minuten laten vervangen. “Een scan maandagochtend bracht een letsel aan de rechterknie aan het licht”, zo meldt Club Brugge een dag na de ontmoeting met Antwerp FC. “Bjorn zal een medische ingreep ondergaan en meerdere maanden onbeschikbaar zijn. We wensen Bjorn een spoedig herstel toe!” Het nieuws is een harde klap voor Meijer. Club Brugge verkeert, na een moeizame start van het seizoen, inmiddels in topvorm. Het gaat aan de leiding in de Champions’ play-offs, met twee punten meer dan Anderlecht. Bovendien heeft de club goede papieren om de finale van de UEFA Conference League te halen. De eerste halve finale tegen Fiorentina (uit) eindigde in 2-2. Woensdag staat de return in België op het programma.

Ronald Koeman zal eveneens balen van de blessure van Meijer. De voormalig verdediger van FC Groningen ontving weliswaar nog geen oproep voor het Nederlands elftal, maar zal dankzij zijn goede optredens in België en de blessure van Quilindschy Hartman ongetwijfeld op een lijstje staan. Voetbal International noemde Meijer vorige maand nog een ‘outsider’ voor het Europees Kampioenschap in Duitsland. Maar door deelname aan het eindtoernooi moet nu dus sowieso een streep. Meijer debuteerde op 27 september 2022 in Jong Oranje. Daarvoor kwam hij tot op heden driemaal in actie. Hij scoorde twee keer.

ℹ️ Bjorn Meijer viel gisteren geblesseerd uit tegen Antwerp. De verdediger moet een medische ingreep ondergaan en zal meerdere maanden onbeschikbaar zijn.



Come back stronger, Bjorn! 💪🏼 — Club Brugge KV (@ClubBrugge) May 6, 2024

