Ajax ontvangt zeer serieuze tip: ideale versterking voor Amsterdammers ontdekt

zou een goede aanwinst voor Ajax zijn, zo stelt oud-voetballer Willie Overtoom. De voormalig middenvelder van onder meer Heracles Almelo en AZ zag de linksback donderdagavond binnen de lijnen komen in de interland tussen Jong Oranje en Jong Noorwegen (1-2) en Meijer viel hem positief op.

"Meijer, prima aanwinst voor Ajax volgend seizoen, die op deze positie wel wat versterking kunnen gebruiken", schrijft Overtoom op X. De oud-voetballer denkt dat Meijer niet alleen voor Ajax een aanwinst zou kunnen zijn, maar ook voor PSV. De Eindhovenaren kampen op dit moment niet met een probleem op de linksback positie, maar weten nog niet zeker of Sergino Dest na de zomer opnieuw uitkomt in het Philips Stadion of dat hij de linksback kiest voor een andere stap.

Meijer kwam een tijdje met FC Groningen uit in de Eredivisie, maar is inmiddels al een tijdje verdwenen van de Nederlandse velden. De linksachter maakte in 2022 de overstap van FC Groningen naar het Belgische Club Brugge. Dit seizoen kwam de 21-jarige voetballer tot twintig wedstrijden. Meijer maakte een doelpunt voor de Belgische topclub.

Als het aan Overtoom ligt, wagen Ajax en PSV een poging om Meijer over te nemen van Club Brugge. Voor Ajax lijkt dat de komst van een goede linksback meer prioriteit te hebben dan voor PSV, want de Amsterdammers kampen dit seizoen met grote problemen op deze positie. Ook Borne Sosa, de laatste periode veelvuldig de linksachter, maakt in defensief opzicht nog een onzekere indruk.