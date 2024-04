Leicester City ziet concurrent verliezen en keert na jaar absentie terug in Premier League

Leicester City is zeker van promotie naar de Premier League. The Foxes kwamen vrijdagavond zelf niet in actie, maar konden door de nederlaag van Leeds United op bezoek bij Queens Park Rangers (4-0) niet meer lager dan de tweede plaats eindigen.

Leicester City degradeerde afgelopen zomer uit de Premier League na negen seizoen onafgebroken op het hoogste Engelse niveau. In die periode wist de ploeg uit de Midlands enorm te verrassen door in 2016 beslag te leggen op de eerste landstitel in de clubgeschiedenis. Daarnaast werden in 2021 de FA Cup en het Community Shield gewonnen en bereikten ze de kwartfinales van de Champions League in seizoen 2016/2017.

In de Championship begon Leicester City voortvarend aan het seizoen. Lang gingen the Foxes ruim aan kop op het tweede Engelse niveau. Na 26 wedstrijden hadden ze een voorsprong van zeventien punten op nummer vier Leeds United, dat Leicester na 38 wedstrijden passeerde en naar de derde plek stuurde. Uiteindelijk wist Leicester weer wedstrijden te winnen en de koppositie te heroveren. Met nog twee duels te spelen had Leicester City een voorsprong van vier punten op nummer twee Leeds, terwijl nummer drie Ipswich Town met nog drie wedstrijden te spelen vijf punten achter de koploper staat.

Dankzij de nederlaag van Leeds op bezoek bij QPR heeft de nummer twee van de Championship nog maar één duel te spelen, terwijl de achterstand op Leicester City vier punten bedraagt. Hoewel Ipswich de ploeg van trainer Enzo Maresca nog wel kan achterhalen, zijn the Foxes door de nederlaag van Leeds zeker van de tweede plaats, die recht geeft op directe promotie naar de Premier League. Zodoende weet Leicester City dat het zonder zelf in actie te komen na een jaar absentie terugkeert in de Premier League.

