Scheidsrechter Dennis Higler heeft tijdens Feyenoord – FC Twente voor grote boosheid gezorgd bij de supporters van de bezoekende ploeg. Zij beklagen zich online massaal over het afgekeurde doelpunt van Thomas van den Belt in de eerste helft.
FC Twente was de bovenliggende partij in de eerste helft en leidde halverwege verdiend, dankzij een doelpunt van Daan Rots in de negentiende minuut. In de 37ste minuut van de wedstrijd leek Van den Belt uit een hoekschop voor de 0-2 te zorgen, maar Higler keurde de treffer af omdat de doelpuntenmaker van FC Twente zelf een overtreding zou hebben begaan op doelman Timon Wellenreuther.
In de herhaling was te zien dat Van den Belt bij een indraaiende hoekschop van FC Twente in de buurt van Wellenreuther stond en licht contact had met de keeper van Feyenoord. Wellenreuther zat vervolgens volledig mis bij een hoge bal, waarna Van den Belt van dichtbij kon scoren. Higler keurde het doelpunt echter meteen af, tot grote woede van een aantal spelers van FC Twente.
De beslissing van Higler om de treffer van Van den Belt af te keuren, leidt ook op social media tot grote discussie. Veel kijkers vinden dat de arbiter het doelpunt ten onrechte afkeurde of te vroeg affloot, waardoor de videoscheidsrechter niet meer op de lijn kon komen om de 0-2 misschien toch goed te keuren.
ESPN-analist Bram van Polen kan de beslissing van Higler wel billijken: “Wij zagen het van een afstandje. Volgens mij duwde Van den Belt Wellenreuther in eerste instantie. Ik denk dat Higler aan de hand daarvan meteen fluit. Daarna vind ik het nog wel meevallen, maar volgens mij is het in eerste instantie.. Het is in eerste instantie dat hij hem even duwt. Ik snap wel dat hij deze afkeurt, want hij brengt hem wel degelijk even uit evenwicht.”
Hier moet toch ingegrepen worden door de KNVB Twente word een 100% doelpunt ontnomen. Zo loopt de wedstrijd natuurlijk heel anders als je met energie smijt zoals Twente doet om dit resultaat voor elkaar te boksen. Echt een schande dat Feyenoord weer eens word geholpen in de Kuip.
Ik snap de boosheid wel, vond het persoonlijk ook te weinig om af te keuren. Naar mijn mening niet goed gezien door de scheidsrechter.
